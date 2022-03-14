Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вся Европа должна помочь Украине»

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что он думает о нападении российской армии на Украину.



«Я пережил обе ситуации – в 2014 году и в нынешнем. Это очень сложно. Многие игроки остались в Украине, но я решил уехать, чтобы помогать. Мы с клубом организовались, чтобы забрать их семьи и теперь они в Румынии.



Россия и Украина всегда жили как братья, это политическая проблема. Не знаю, как это должно было работать, но такого не должно было произойти. Я не боялся. Да, мы ехали 17 часов на автобусе, но проблема была не в этом.



Вся Европа должна помочь Украине, а не только Румыния, даже если она продолжит протягивать руку помощи, как она это делала в последние дни. Многие приехали сюда, чтобы найти убежище», – сказал Луческу.