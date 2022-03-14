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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вся Европа должна помочь Украине»

Главный тренер «Динамо» – о вторжении России в Украину

  • 14.03.2022 12:00
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Мирча ЛУЧЕСКУ: «Вся Европа должна помочь Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу рассказал, что он думает о нападении российской армии на Украину.
 
«Я пережил обе ситуации – в 2014 году и в нынешнем. Это очень сложно. Многие игроки остались в Украине, но я решил уехать, чтобы помогать. Мы с клубом организовались, чтобы забрать их семьи и теперь они в Румынии.
 
Россия и Украина всегда жили как братья, это политическая проблема. Не знаю, как это должно было работать, но такого не должно было произойти. Я не боялся. Да, мы ехали 17 часов на автобусе, но проблема была не в этом.
 
Вся Европа должна помочь Украине, а не только Румыния, даже если она продолжит протягивать руку помощи, как она это делала в последние дни. Многие приехали сюда, чтобы найти убежище», – сказал Луческу.

Источник — Calcionews24

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