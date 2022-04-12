Ультрас Динамо – о задержании Медведчука: «Первый пошел»

Группировка ультрас «Динамо» WBC отреагировала на резонансное задержание главы пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
«Первый пошел», – подписали фанаты постер, на котором кроме Медведчука также изображены президент рф владимир путин и член партии ОПЗЖ и экс-президент «Динамо» Григорий Суркис.
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