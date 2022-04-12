Леоненко выгнали из «Футболов», российский гонщик зиганул, Брынзак уходит

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 апреля.

1. С котами вслед за кораблем: Леоненко выгнали из ТК Футбол. Скандальное интервью эксперта стоило ему работы.

2. ВИДЕО. Zигобесие. Российский гонщик показал нацистский жест. Должно быть, Артем Северюхин поставил крест на своей международной карьере.

3. Конец эры Брынзака. Федерация биатлона Украины получит нового президента. Многолетний глава ФБУ не будет избираться на очередной срок.

4. В Манчестере решили, где Зинченко будет выступать в следующем сезоне. Александра хотят видеть в составе «Сити».

5. Шахтер согласовал с Брентфордом сумму трансфера Мудрика. Сделка близка. Перспективный украинский вингер может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

6. Полк Азов: оккупанты применили в Мариуполе отравляющее вещество. Защитники Мариуполя сообщили о преступных действиях орков.

7. Один матч - два результата. Шотландия хочет провести с Украиной две игры. Шотландия не хочет засчитывать один матч за два турнира.

8. Кополовец жестко ответил Леоненко, который вступился за спортсменов из рф. Михаил не подбирал слов.

9. Стало известно, сколько Шахтер просит за Алана Патрика от Интернасьонала. Донецкий клуб готов расстаться с бразильцем, но только на условиях полноценного трансфера.

10. Конец эпохи богатства? Владельцы ПСЖ планируют продать клуб. В парижском клубе грядут большие изменения.