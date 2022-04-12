УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Леоненко выгнали из «Футболов», российский гонщик зиганул, Брынзак уходит

Главные новости за 11-е апреля на Sport.ua

  • 12.04.2022 06:00
  • 238 просмотров
  • 0 комментариев
Леоненко выгнали из «Футболов», российский гонщик зиганул, Брынзак уходит
© Футбол 1/2/3. Виктор Леоненко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 11 апреля.

1. С котами вслед за кораблем: Леоненко выгнали из ТК Футбол. Скандальное интервью эксперта стоило ему работы.

2. ВИДЕО. Zигобесие. Российский гонщик показал нацистский жест. Должно быть, Артем Северюхин поставил крест на своей международной карьере.

3. Конец эры Брынзака. Федерация биатлона Украины получит нового президента. Многолетний глава ФБУ не будет избираться на очередной срок.

4. В Манчестере решили, где Зинченко будет выступать в следующем сезоне. Александра хотят видеть в составе «Сити».

5. Шахтер согласовал с Брентфордом сумму трансфера Мудрика. Сделка близка. Перспективный украинский вингер может продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

6. Полк Азов: оккупанты применили в Мариуполе отравляющее вещество. Защитники Мариуполя сообщили о преступных действиях орков.

7. Один матч - два результата. Шотландия хочет провести с Украиной две игры. Шотландия не хочет засчитывать один матч за два турнира.

8. Кополовец жестко ответил Леоненко, который вступился за спортсменов из рф. Михаил не подбирал слов.

9. Стало известно, сколько Шахтер просит за Алана Патрика от Интернасьонала. Донецкий клуб готов расстаться с бразильцем, но только на условиях полноценного трансфера.

10. Конец эпохи богатства? Владельцы ПСЖ планируют продать клуб. В парижском клубе грядут большие изменения.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности