Кополовец жестко ответил Леоненко, который вступился за спортсменов из рф

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал слова экс-футболиста Виктора Леоненко, который не считает, что не нужно наказывать российских спортсменов за вторжение армии рф в Украину.



«С***, что же ты за ган*** такой конченый. Х**** беспозвоночное. «Спорт вне политики». Витя, ты вообще й******* на голову? Тысячи наших людей гибнут, а ты за спортсменов переживаешь. Мой тебе совет: п***** за кораблем и никогда не возвращайся. И Луческу прихвати, он тоже «спорт вне политики», – написал Кополовец.