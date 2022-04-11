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Кополовец жестко ответил Леоненко, который вступился за спортсменов из рф

Михаил не подбирал слов

  • 11.04.2022 10:18
  • 3084 просмотра
  • 2 комментария
Кополовец жестко ответил Леоненко, который вступился за спортсменов из рф
© ФК Минай. Михайло Кополовець

Бывший спортивный директор «Миная» Михаил Кополовец прокомментировал слова экс-футболиста Виктора Леоненко,  который не считает, что не нужно наказывать российских спортсменов за вторжение армии рф в Украину. 
 
«С***, что же ты за ган*** такой конченый. Х**** беспозвоночное. «Спорт вне политики». Витя, ты вообще й******* на голову? Тысячи наших людей гибнут, а ты за спортсменов переживаешь. Мой тебе совет: п***** за кораблем и никогда не возвращайся. И Луческу прихвати, он тоже «спорт вне политики», – написал Кополовец.

Источник — Instagram

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    nomah2, 11.04.2022 10:52
    +5
    Респект! А Леон кусок долбоеба советского.
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    online
    Володимир Семигайло, 11.04.2022 11:24
    +3
    На тюмень разом з котами.
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