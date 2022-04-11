Один матч - два результата. Шотландия хочет провести с Украиной две игры

Ранее появилась информация о том, что УЕФА предложил Шотландии и Украине засчитать результат одного матча в двух турнирах.
31 мая или 1 июня должен состояться поединок плей-офф отбора ЧМ-2022, а УЕФА из-за сложного календаря хочет, чтобы результат этой встречи был засчитан и на матч Лиги наций Шотландия - Украина, запланированный на 7 июня.
Сейчас нет информации, что по этому поводу думает УАФ, но Шотландская ассоциация футбола выступает против такого варианта.
Вместо этого Шотландия предлагает перенести матч Лиги наций на сентябрь.
Источник — Daily Mail
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