Один матч - два результата. Шотландия хочет провести с Украиной две игры

Ранее появилась информация о том, что УЕФА предложил Шотландии и Украине засчитать результат одного матча в двух турнирах.

31 мая или 1 июня должен состояться поединок плей-офф отбора ЧМ-2022, а УЕФА из-за сложного календаря хочет, чтобы результат этой встречи был засчитан и на матч Лиги наций Шотландия - Украина, запланированный на 7 июня.

Сейчас нет информации, что по этому поводу думает УАФ, но Шотландская ассоциация футбола выступает против такого варианта.

Вместо этого Шотландия предлагает перенести матч Лиги наций на сентябрь.