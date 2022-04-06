Результат матча Шотландия - Украина могут засчитать сразу для двух турниров

По информации шотландских СМИ, УЕФА обсуждает возможность засчитать результат одного матча Шотландия - Украина в двух турнирах.
Ожидается, что в июне сборная Украины должна сыграть перенесенный из-за войны поединок полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Однако 7 июня по календарю украинцы должны сыграть с Шотландией матч уже Лиги наций.
Пока на уровне обсуждений с двумя ассоциациями УЕФА думает над тем, чтобы результат одной встречи был засчитан в двух турнирах, иначе будет сложно находить даты для других поединков.
Отмечается, что такого в истории футбола еще не было, поэтому ситуация остается неопределенной.
Источник — The Scottish Sun
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