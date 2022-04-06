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Результат матча Шотландия - Украина могут засчитать сразу для двух турниров

Такого еще не было

  • 06.04.2022 19:47
  • 1066 просмотров
  • 2 комментария
Результат матча Шотландия - Украина могут засчитать сразу для двух турниров
© uaf.ua

По информации шотландских СМИ, УЕФА обсуждает возможность засчитать результат одного матча Шотландия - Украина в двух турнирах.

Ожидается, что в июне сборная Украины должна сыграть перенесенный из-за войны поединок полуфинала плей-офф отбора ЧМ-2022 против Шотландии. Однако 7 июня по календарю украинцы должны сыграть с Шотландией матч уже Лиги наций.

Пока на уровне обсуждений с двумя ассоциациями УЕФА думает над тем, чтобы результат одной встречи был засчитан в двух турнирах, иначе будет сложно находить даты для других поединков.

Отмечается, что такого в истории футбола еще не было, поэтому ситуация остается неопределенной.

Источник — The Scottish Sun

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Nomad, 06.04.2022 20:08
    0
    Первый тайм - туда,
    а второй - сюда.
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    K 12, 06.04.2022 19:53
    0
    Ну,х.й его знает что и сказать.
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