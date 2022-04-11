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Конец эпохи богатства? Владельцы ПСЖ планируют продать клуб

В парижском клубе грядут большие изменения

  • 11.04.2022 23:09
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Конец эпохи богатства? Владельцы ПСЖ планируют продать клуб
© Getty Images/Global Images Ukraine. Нассер Аль-Хелаифи

Катарские владельцы ПСЖ приняли решение продать клуб. Об этом сообщил испанский журналист Эду Агирре.

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи покинет свой пост, а компания Qatar Sports Investments, которая владеет клубом, приступит к поиску покупателей. После ЧМ-2022 в Катаре бюджет клуба будет существенно сокращен, громкие трансферы останутся в прошлом.

Напомним, Qatar Sports Investments приобрели ПСЖ в 2011 году. Несмотря на колоссальные инвестиции и подписания звезд первой величины, выиграть Лигу чемпионов клубу так пока и не удалось.

Источник — El Chiringuito TV

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