ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

Руководство ПСЖ определилось с приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно. Это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который в конце сезона станет свободным агентом.

В нынешнем сезоне на счету Погба 1 гол и 9 ассистов в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего француза оценивается в 55 миллионов евро.

Также сейчас ПСЖ продолжает попытки сохранить в команде Килиана Мбаппе.