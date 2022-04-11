ПСЖ определился с приоритетной трансферной целью на лето

Руководство ПСЖ определилось с приоритетной трансферной целью на летнее трансферное окно. Это полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, который в конце сезона станет свободным агентом.
В нынешнем сезоне на счету Погба 1 гол и 9 ассистов в 25 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость 29-летнего француза оценивается в 55 миллионов евро.
Также сейчас ПСЖ продолжает попытки сохранить в команде Килиана Мбаппе.
Источник — Footmercato
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.