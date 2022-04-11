С котами вслед за кораблем: Леоненко выгнали из ТК Футбол

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов заявил об увольнении Виктора Леоненко, который считает, что не нужно наказывать российских спортсменов за вторжение армии рф в Украину.

«Друзья относительно последних высказываний Виктора Леоненко. Все его изречения в этом интервью – это только его позиция. На фоне зигирующих спортсменов россии, оправдывать их молчаливую позицию – это за пределом цинизма. Канал «Футбол» после этого интервью закончил сотрудничество с Виктором Леоненко», - написал Денисов.

Напомним, Леоненко работал экспертом программы «Великий футбол» с августа 2013 года, после скандального увольнения с телеканала «2+2». Причиной увольнения 9-летней давности стало заявление в эфире программы «Профутбол» о том, что «Шахтер» может все купить».