В Манчестере решили, где Зинченко будет выступать в следующем сезоне

Авторитетное издание Manchester Evening News поведало о планах Пепа Гвардиола на летнее трансферное окно.



К примеру, сообщается, что главный тренер «Манчестер Сити» рассчитывает подписать норвежского форварда «Боруссии Д» Эрлинга Холанда.



Состав «горожан» могут покинуть сразу несколько футболистов. Одним из первых может уйти Габриэль Жезус, но это случится только в том случае, если «Ман Сити» получит желаемых исполнителей.



Что касается украинца Александра Зинченко, то он попал в список 25 футболистов, которые должны остаться.

Зинченко текущем сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах, отметился двумя ассистами. Его контракт действует до лета 2024 года.