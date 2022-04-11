Стало известно, сколько Шахтер просит за Алана Патрика от Интернасьонала

Донецкий «Шахтер» продолжает вести переговоры с бразильским «Интернасьоналом» на предмет трансфера 30-летнего хавбека «горняков» Алана Патрика.

Украинский клуб готов вести речь о переходе Патрика в «Интернасьонал», но исключительно на правах полноценного трансфера. Об аренде речь идти не может.

За Алана Патрика «Шахтер» хочет получить 6 миллионов евро.

Эта сумма видится чрезмерно высокой для «Интернасьонала» и боссы этого клуба рассчитывают в процессе переговоров ее снизить. Впрочем, времени у бразильцев немного, так как трансферное окно в их стране закрывается 12 апреля, а потому в целом в «Интернасьонале» не питают большого оптимизма насчет возможности проведения трансфера.

В минувшем году Алан Патрик продлил контракт с «Шахтером». Его нынешнее соглашение истекает в конце 2025 года.