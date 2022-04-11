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Стало известно, сколько Шахтер просит за Алана Патрика от Интернасьонала

Донецкий клуб готов расстаться с бразильцем, но только на условиях полноценного трансфера

  • 11.04.2022 20:30
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Стало известно, сколько Шахтер просит за Алана Патрика от Интернасьонала
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

Донецкий «Шахтер» продолжает вести переговоры с бразильским «Интернасьоналом» на предмет трансфера 30-летнего хавбека «горняков» Алана Патрика.

Украинский клуб готов вести речь о переходе Патрика в «Интернасьонал», но исключительно на правах полноценного трансфера. Об аренде речь идти не может.

За Алана Патрика «Шахтер» хочет получить 6 миллионов евро.

Эта сумма видится чрезмерно высокой для «Интернасьонала» и боссы этого клуба рассчитывают в процессе переговоров ее снизить. Впрочем, времени у бразильцев немного, так как трансферное окно в их стране закрывается 12 апреля, а потому в целом в «Интернасьонале» не питают большого оптимизма насчет возможности проведения трансфера.

В минувшем году Алан Патрик продлил контракт с «Шахтером». Его нынешнее соглашение истекает в конце 2025 года.

Источник — GaúchaZH

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