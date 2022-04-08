Готовы только продать. Шахтер отказал Интернасьоналу в аренде Алана Патрика

«Шахтер» ответил отказом на предложение бразильского «Интернасьонала» взять в аренду 30-летнего хавбека Алана Патрика.

Украинский клуб обозначил свою позицию в вопросе потенциального трансфера весьма четко – «горняки» готовы вести речь только о полноценной продаже Патрика, контракт с которым у клуба рассчитан до конца 2025 года.

«Интернасьонал» рассчитывал, что сможет согласовать аренду Патрика до конца года с опцией выкупа, но после того, как услышал позицию «Шахтера» начал обсуждение потенциальной суммы полноценной покупки игрока уже сейчас.

На переговоры у клубов остается не так много времени, так как 12 апреля в Бразилии закроется трансферное окно.

Напомним, накануне в «Интернасьонал» из «Шахтера» на правах краткосрочной аренды перешел центральный защитник Витао.