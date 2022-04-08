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Готовы только продать. Шахтер отказал Интернасьоналу в аренде Алана Патрика

Бразильский клуб нацелен договориться с «горняками» о переходе полузащитника

  • 08.04.2022 22:17
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Готовы только продать. Шахтер отказал Интернасьоналу в аренде Алана Патрика
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алан Патрик

«Шахтер» ответил отказом на предложение бразильского «Интернасьонала» взять в аренду 30-летнего хавбека Алана Патрика.

Украинский клуб обозначил свою позицию в вопросе потенциального трансфера весьма четко – «горняки» готовы вести речь только о полноценной продаже Патрика, контракт с которым у клуба рассчитан до конца 2025 года.

«Интернасьонал» рассчитывал, что сможет согласовать аренду Патрика до конца года с опцией выкупа, но после того, как услышал позицию «Шахтера» начал обсуждение потенциальной суммы полноценной покупки игрока уже сейчас.

На переговоры у клубов остается не так много времени, так как 12 апреля в Бразилии закроется трансферное окно.

Напомним, накануне в «Интернасьонал» из «Шахтера» на правах краткосрочной аренды перешел центральный защитник Витао.

Источник — Goal.com

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