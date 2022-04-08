ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал Витао в аренду в Интернасьонал

«Интернасьонал» официально сообщил о том, что подписал на правах аренды защитника «Шахтера» Витао. Срок аренды рассчитан до конца июня. О праве выкупа 22-летнего защитника «Интернасьонал» не сообщает.

О том, что «Шахтер» согласился отпустить Витао, сообщалось еще неделю назад.

Витао выступает за «Шахтер» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.