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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал Витао в аренду в Интернасьонал

Защитник «Горняков» возвращается в Бразилию

  • 08.04.2022 00:47
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ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер отдал Витао в аренду в Интернасьонал
© ФК Интернасьонал

«Интернасьонал» официально сообщил о том, что подписал на правах аренды защитника «Шахтера» Витао. Срок аренды рассчитан до конца июня. О праве выкупа 22-летнего защитника «Интернасьонал» не сообщает.

О том, что «Шахтер» согласился отпустить Витао, сообщалось еще неделю назад.

Витао выступает за «Шахтер» с 2019 года. В нынешнем сезоне на его счету 15 матчей за «Шахтер» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Источник — ФК Интернасьонал

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