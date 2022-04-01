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Шахтер согласился отпустить Витао в Интернасьонал

В украинском клубе хотят, чтобы защитник имел возможность продолжать карьеру

  • 01.04.2022 10:47
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Шахтер согласился отпустить Витао в Интернасьонал
© ФК Шахтер. Витао

Руководство «Шахтера» согласно отпустить своего центрального защитника Витао в «Интернасьонал», который всерьез заинтересован в подписании этого игрока.

Сделка подразумевает собой аренду до конца 2022 года. В «Шахтере» согласились пойти на такой шаг, так как не видят четких границ возобновления украинского чемпионата.

Сообщается, что переговоры между сторонами уже завершены и сейчас «Интернасьонал» для финализации трансфера ожидает лишь документы от украинского клуба.

Ранее СМИ информировали, что Витао может продолжить карьеру в Европе, где на него претендовали сразу шесть различных клубов.

Источник — GaúchaZH

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