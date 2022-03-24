Шесть европейских клубов интересуются защитником Шахтера

Целый ряд европейских клубов из разных стран проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего центрбека «Шахтера» Витао.
В частности, возможность подписания Витао изучают «Фенербахче», «Бешикташ», «Брюгге», «Андерлехт», «Рейнджерс» и ПАОК.
Благодаря разрешению ФИФА на переходы игроков из чемпионата Украины, трансфер Витао указанные клубы могут осуществить прямо сейчас.
Ранее сообщалось, что интерес к Витао проявляет «Интернасьонал», однако бразильский клуб вряд ли сможет представить лучшее предложение «Шахтеру» и самому игроку, чем европейцы.
O @RangersFC, @ClubBrugge e o @rscanderlecht surgiram como novos interessados em Vitão, defesa brasileiro. @PAOK_FC mantem interesse. O @Besiktas sondou, nas últimas horas, a situação. https://t.co/YPIH8zCDhQ— Transfers24hr (@transfers24hr) March 24, 2022
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.