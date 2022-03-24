Шесть европейских клубов интересуются защитником Шахтера

Целый ряд европейских клубов из разных стран проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего центрбека «Шахтера» Витао.

В частности, возможность подписания Витао изучают «Фенербахче», «Бешикташ», «Брюгге», «Андерлехт», «Рейнджерс» и ПАОК.

Благодаря разрешению ФИФА на переходы игроков из чемпионата Украины, трансфер Витао указанные клубы могут осуществить прямо сейчас.

Ранее сообщалось, что интерес к Витао проявляет «Интернасьонал», однако бразильский клуб вряд ли сможет представить лучшее предложение «Шахтеру» и самому игроку, чем европейцы.