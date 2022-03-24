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Шесть европейских клубов интересуются защитником Шахтера

Трансфер может состояться в ближайшее время

  • 24.03.2022 18:34
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Шесть европейских клубов интересуются защитником Шахтера
© ФК Шахтер. Витао

Целый ряд европейских клубов из разных стран проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего центрбека «Шахтера» Витао.

В частности, возможность подписания Витао изучают «Фенербахче», «Бешикташ», «Брюгге», «Андерлехт», «Рейнджерс» и ПАОК.

Благодаря разрешению ФИФА на переходы игроков из чемпионата Украины, трансфер Витао указанные клубы могут осуществить прямо сейчас.

Ранее сообщалось, что интерес к Витао проявляет «Интернасьонал», однако бразильский клуб вряд ли сможет представить лучшее предложение «Шахтеру» и самому игроку, чем европейцы.

Источник — Sport.ua

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