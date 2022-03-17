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ПАОК хочет арендовать защитника Шахтера с возможностью выкупа

Сделке может поспособствовать фигура Жозе Боту

  • 17.03.2022 09:56
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ПАОК хочет арендовать защитника Шахтера с возможностью выкупа
© ФК Шахтер. Витао

Греческий ПАОК проявляет заинтересованность в услугах 22-летнего центрального защитника «Шахтера» Витао.

У греков на длительный период из-за травмы выбыл Яннис Михаилидис, из-за чего клуб хочет воспользоваться предоставленной ФИФА возможностью уже сейчас подписать игрока для усиления из чемпионата Украины.

В настоящий момент ПАОК начал переговоры с «Шахтером» об аренде Витао с опцией выкупа.

Ожидается, что поспособствовать сделке может фигура Жозе Боту – технического директора греческого клуба, который до этого возглавлял департамент селекции «Шахтера».

Отметим, что по данным бразильской прессы, серьезные виды на Витао имеет «Интернасьонал», который также готов договариваться об аренде центрбека с опцией или даже обязательством выкупа.

Контракт Витао с «горняками» рассчитан до лета 2024 года.

Источник — Εφημερίδα Μακεδονία

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