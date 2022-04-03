Интернасьонал хочет арендовать Алана Патрика с опцией выкупа

30-летний полузащитник «Шахтера» Алан Патрик близок к переходу в бразильский «Интернасьонал».

Южноамериканцы уже сделали предложение «горнякам» по аренде футболиста до конца года с опцией выкупа.

«Шахтер» был готов отпустить Алана Патрика в аренду, а теперь, получив предложение о включении в договор опции выкупа, взял паузу на размышление.

Алан Патрик выступает за «Шахтер» с 2011 года и имеет действующий контракт с донецким клубом до 31 декабря 2025 года.