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Интернасьонал хочет арендовать Алана Патрика с опцией выкупа

Руководство «Шахтера» изучает предложение бразильского клуба

  • 03.04.2022 10:49
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Интернасьонал хочет арендовать Алана Патрика с опцией выкупа
© ФК Шахтер. Алан Патрик

30-летний полузащитник «Шахтера» Алан Патрик близок к переходу в бразильский «Интернасьонал».

Южноамериканцы уже сделали предложение «горнякам» по аренде футболиста до конца года с опцией выкупа.

«Шахтер» был готов отпустить Алана Патрика в аренду, а теперь, получив предложение о включении в договор опции выкупа, взял паузу на размышление.

Алан Патрик выступает за «Шахтер» с 2011 года и имеет действующий контракт с донецким клубом до 31 декабря 2025 года.

Источник — Portal do Colorado

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