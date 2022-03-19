Жеребьевка еврокубков, Ярмоленко восхитил всех, умер экс-хавбек Шахтера

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 марта.

1. Зинченко и Яремчук узнали соперников. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов

2. Оппоненты для Ярмоленко и Малиновского. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка последних трех стадий турнира

3. С кем сыграют Качараба и Таловеров? Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне определены пары плей-офф первого в истории турнира ЛК

4. ФОТО. Российский ТК заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в матче ЛЕ

В лучших традициях Северной Кореи

5. Дэвид МОЙЕС: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»

Главный тренер «Вест Хэма» поддержал украинца

6. Шахтер сообщил о смерти экс-полузащитника Алексея Бахарева

Бывший футболист «горняков» ушел из жизни в 45 лет

7. Елена ЗУБРИЛОВА: «Украина стала разменной монетой в чьей-то грязной игре»

Легендарная биатлонистка высказалась о войне в родной стране

8. Арестович объяснил, почему в Мариуполь не может прийти военная подмога

Не все зависит от желания

9. Казус Григория Суркиса

Обозреватель Sport.ua – об отношении собственников футбольных клубов к российской агрессии

10. Харизматичный губернатор возглавляет оборону стратегического порта Украины

Виталий Ким демонстрирует силу равнодушия