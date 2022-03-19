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Жеребьевка еврокубков, Ярмоленко восхитил всех, умер экс-хавбек Шахтера

Главные новости за 18 марта на Sport.ua

  • 19.03.2022 06:45
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Жеребьевка еврокубков, Ярмоленко восхитил всех, умер экс-хавбек Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 18 марта.

1. Зинченко и Яремчук узнали соперников. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов

2. Оппоненты для Ярмоленко и Малиновского. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка последних трех стадий турнира

3. С кем сыграют Качараба и Таловеров? Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций
В швейцарском Ньоне определены пары плей-офф первого в истории турнира ЛК

4. ФОТО. Российский ТК заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в матче ЛЕ
В лучших традициях Северной Кореи

5. Дэвид МОЙЕС: «Имя Ярмоленко будут вспоминать во всем мире»
Главный тренер «Вест Хэма» поддержал украинца

6. Шахтер сообщил о смерти экс-полузащитника Алексея Бахарева
Бывший футболист «горняков» ушел из жизни в 45 лет

7. Елена ЗУБРИЛОВА: «Украина стала разменной монетой в чьей-то грязной игре»
Легендарная биатлонистка высказалась о войне в родной стране

8. Арестович объяснил, почему в Мариуполь не может прийти военная подмога
Не все зависит от желания

9. Казус Григория Суркиса
Обозреватель Sport.ua – об отношении собственников футбольных клубов к российской агрессии

10. Харизматичный губернатор возглавляет оборону стратегического порта Украины
Виталий Ким демонстрирует силу равнодушия

Источник — Sport.ua

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