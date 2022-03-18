С кем сыграют Качараба и Таловеров? Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций

18 марта в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций.
В жеребьевке приняли участие 8 победителей 1/8 финала ЛК. Соперника узнали два украинских легионера.
Пражская «Славия», за которую выступают украинцы Тарас Качараба и Максим Таловеров, за выход в полуфинал будет сражаться с клубом «Фейеноорд» из Нидерландов.
Интересно, что одну из пар составили «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Рома» (Италия), которые играли в одной группе вместе с луганской «Зарей».
Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на «Национал Арене».
Лига конференций 2021/22
1/4 финала, 7 и 14 апреля
- Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия)
- Фейеноорд (Нидерланды) – Славия Прага (Чехия)
- Марсель (Франция) – ПАОК (Греция)
- Лестер (Англия) – ПСВ (Нидерланды)
1/2 финала, 28 апреля и 5 мая
- Победитель пары 4 – Победитель пары 1
- Победитель пары 2 – Победитель пары 3
Финал, 25 мая (Национал Арена, Тирана)
- Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2
Источник — Sport.ua
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