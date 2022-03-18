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С кем сыграют Качараба и Таловеров? Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций

В швейцарском Ньоне определены пары плей-офф первого в истории турнира ЛК

  • 18.03.2022 16:15
  • 1654 просмотра
  • 1 комментарий
С кем сыграют Качараба и Таловеров? Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций.

В жеребьевке приняли участие 8 победителей 1/8 финала ЛК. Соперника узнали два украинских легионера.

Пражская «Славия», за которую выступают украинцы Тарас Качараба и Максим Таловеров, за выход в полуфинал будет сражаться с клубом «Фейеноорд» из Нидерландов.

Интересно, что одну из пар составили «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Рома» (Италия), которые играли в одной группе вместе с луганской «Зарей».

Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на «Национал Арене».

Лига конференций 2021/22

1/4 финала, 7 и 14 апреля

  1.  Буде-Глимт (Норвегия) –  Рома (Италия)
  2.  Фейеноорд (Нидерланды) –  Славия Прага (Чехия)
  3.  Марсель (Франция) –  ПАОК (Греция)
  4.  Лестер (Англия) –  ПСВ (Нидерланды)

1/2 финала, 28 апреля и 5 мая

  1. Победитель пары 4 – Победитель пары 1
  2. Победитель пары 2 – Победитель пары 3

Финал, 25 мая (Национал Арена, Тирана)

  • Победитель полуфинала 1 – Победитель полуфинала 2

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 18.03.2022 16:22
    0
    Вот это пара Рома-Буде-Глимт, Жозе будет мстит . Лестер по составу куда сильнее всех, если не возьмут эту ЛК, будет позор.
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