С кем сыграют Качараба и Таловеров? Жеребьевка 1/4 финала Лиги конференций

18 марта в 16:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги конференций.

В жеребьевке приняли участие 8 победителей 1/8 финала ЛК. Соперника узнали два украинских легионера.

Пражская «Славия», за которую выступают украинцы Тарас Качараба и Максим Таловеров, за выход в полуфинал будет сражаться с клубом «Фейеноорд» из Нидерландов.

Интересно, что одну из пар составили «Буде-Глимт» (Норвегия) и «Рома» (Италия), которые играли в одной группе вместе с луганской «Зарей».

Первый в истории финал Лиги конференций состоится 25 мая в албанской Тиране на «Национал Арене».

Лига конференций 2021/22

1/4 финала, 7 и 14 апреля

Буде-Глимт (Норвегия) – Рома (Италия) Фейеноорд (Нидерланды) – Славия Прага (Чехия) Марсель (Франция) – ПАОК (Греция) Лестер (Англия) – ПСВ (Нидерланды)

1/2 финала, 28 апреля и 5 мая

Победитель пары 4 – Победитель пары 1 Победитель пары 2 – Победитель пары 3

Финал, 25 мая (Национал Арена, Тирана)