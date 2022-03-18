ФОТО. Российский ТК заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в матче ЛЕ

Российский телеканал «Матч ТВ» как минимум дважды заменил кадры с украинскими флагами во время ответного матча 1/8 финала ЛЕ «Вест Хэм» – «Севилья» (2:0 доп. время).
Сначала кадр заменили после выхода на замену Андрея Ярмоленко. То же самое было сделано и после гола украинца.
Отметим, что Ярмоленко забил победный мяч в этом противостоянии.
Кадр из трансляции при замене Ярмоленко
Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Реакция трибун на гол Ярмоленко
Кадр из трансляции «Матч ТВ»
Источник — Трибуна
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