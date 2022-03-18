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ФОТО. Российский ТК заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в матче ЛЕ

В лучших традициях Северной Кореи

  • 18.03.2022 15:04
  • 2352 просмотра
  • 1 комментарий
ФОТО. Российский ТК заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в матче ЛЕ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Российский телеканал «Матч ТВ» как минимум дважды заменил кадры с украинскими флагами во время ответного матча 1/8 финала ЛЕ «Вест Хэм» – «Севилья» (2:0 доп. время).
 
Сначала кадр заменили после выхода на замену Андрея Ярмоленко. То же самое было сделано и после гола украинца.
 
Отметим, что Ярмоленко забил победный мяч в этом противостоянии.

Кадр из трансляции при замене Ярмоленко

Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Реакция трибун на гол Ярмоленко

Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Источник — Трибуна

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Владимир Жованик, 18.03.2022 15:12
    0
    Ну и ху...лы,хотя коментировали адекватно.
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