ФОТО. Российский ТК заменил кадры после выхода и гола Ярмоленко в матче ЛЕ

Российский телеканал «Матч ТВ» как минимум дважды заменил кадры с украинскими флагами во время ответного матча 1/8 финала ЛЕ «Вест Хэм» – «Севилья» (2:0 доп. время).



Сначала кадр заменили после выхода на замену Андрея Ярмоленко. То же самое было сделано и после гола украинца.



Отметим, что Ярмоленко забил победный мяч в этом противостоянии.

Кадр из трансляции при замене Ярмоленко

Кадр из трансляции «Матч ТВ»

Реакция трибун на гол Ярмоленко

Кадр из трансляции «Матч ТВ»