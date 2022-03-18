УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Зинченко и Яремчук узнали соперников. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

18 марта в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка решающих раундов

  • 18.03.2022 13:15
  • 4807 просмотров
  • 1 комментарий
Зинченко и Яремчук узнали соперников. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке приняли участие 8 команд-победителей 1/8 финала ЛЧ. Своих следующих соперников узнали три украинских футболиста.

Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против «Атлетико» Мадрид.

Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с командой «Ливерпуль» из Англии.

Соперником клуба «Реал» Мадрид, где резервным голкипером является Андрей Лунин, станет лондонский «Челси».

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс», который принимал финалы ЛЧ в 2000 и 2006 годах, а также финал Евро-2016.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, 5/6 и 12/13 апреля

  1. Челси (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
  2. Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания)
  3. Вильярреал (Испания) – Бавария (Германия)
  4. Бенфика (Португалия) – Ливерпуль (Англия)

1/2 финала, 26/27 апреля и 3/4 мая

  1. Победитель пары 2 – Победитель пары 1
  2. Победитель пары 4 – Победитель пары 3

Финал, 28 мая (Стад-де-Франс, Париж)

  • Победитель пары 2 – Победитель пары 1

Источник — Sport.ua

(22 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Spectra, 18.03.2022 13:26 (изменен)
    +3
    Хорошая жеребьевка все сильные не попали на сильных, ждём огненных полуфиналов!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности