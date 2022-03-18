Зинченко и Яремчук узнали соперников. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

18 марта в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов.

В жеребьевке приняли участие 8 команд-победителей 1/8 финала ЛЧ. Своих следующих соперников узнали три украинских футболиста.

Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против «Атлетико» Мадрид.

Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с командой «Ливерпуль» из Англии.

Соперником клуба «Реал» Мадрид, где резервным голкипером является Андрей Лунин, станет лондонский «Челси».

Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс», который принимал финалы ЛЧ в 2000 и 2006 годах, а также финал Евро-2016.

Лига чемпионов 2021/22

1/4 финала, 5/6 и 12/13 апреля

Челси (Англия) – Реал Мадрид (Испания) Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) Вильярреал (Испания) – Бавария (Германия) Бенфика (Португалия) – Ливерпуль (Англия)

1/2 финала, 26/27 апреля и 3/4 мая

Победитель пары 2 – Победитель пары 1 Победитель пары 4 – Победитель пары 3

Финал, 28 мая (Стад-де-Франс, Париж)