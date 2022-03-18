Зинченко и Яремчук узнали соперников. Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов

18 марта в 13:00 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов.
В жеребьевке приняли участие 8 команд-победителей 1/8 финала ЛЧ. Своих следующих соперников узнали три украинских футболиста.
Английский «Манчестер Сити», за который выступает Александр Зинченко, в четвертьфинале сыграет против «Атлетико» Мадрид.
Португальская «Бенфика» с украинским форвардом Романом Яремчуком за выход в полуфинал поспорит с командой «Ливерпуль» из Англии.
Соперником клуба «Реал» Мадрид, где резервным голкипером является Андрей Лунин, станет лондонский «Челси».
Финал Лиги чемпионов 2021/22 пройдет 28 мая в 22:00 в Париже на «Стад-де-Франс», который принимал финалы ЛЧ в 2000 и 2006 годах, а также финал Евро-2016.
Лига чемпионов 2021/22
1/4 финала, 5/6 и 12/13 апреля
- Челси (Англия) – Реал Мадрид (Испания)
- Манчестер Сити (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания)
- Вильярреал (Испания) – Бавария (Германия)
- Бенфика (Португалия) – Ливерпуль (Англия)
1/2 финала, 26/27 апреля и 3/4 мая
- Победитель пары 2 – Победитель пары 1
- Победитель пары 4 – Победитель пары 3
Финал, 28 мая (Стад-де-Франс, Париж)
- Победитель пары 2 – Победитель пары 1
Источник — Sport.ua
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