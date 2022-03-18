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Оппоненты для Ярмоленко и Малиновского. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка последних трех стадий турнира

  • 18.03.2022 14:45
  • 4396 просмотров
  • 1 комментарий
Оппоненты для Ярмоленко и Малиновского. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы
© Getty Images/Global Images Ukraine

18 марта в 14:30 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы. 

В жеребьевке приняли участие 8 команд-победителей 1/8 финала ЛЕ. Соперников узнали два украинских легионера.

Английский «Вест Хэм» в эту стадию прошел за счет гола в овертайме в ворота «Севильи» от украинского вингера Андрея Ярмоленко. В четвертьфинале «молотобойцы» встретятся с командой «Лион» (Франция).

Итальянская «Аталанта» с хавбеком Русланом Малиновским за выход в полуфинал поборется с клубом РБ «Лейпциг» из Германии.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в испанской Севилье на арене «Рамон Санчес Писхуан».

Лига Европы 2021/22

1/4 финала, 7 и 14 апреля

  1.  РБ Лейпциг (Германия) –  Аталанта (Италия)
  2.  Айнтрахт (Германия) –  Барселона (Испания)
  3.  Вест Хэм (Англия) –  Лион (Франция)
  4.  Брага (Португалия) –  Рейнджерс (Шотландия)

1/2 финала, 28 апреля и 5 мая

  1. Победитель пары 1 – Победитель пары 4
  2. Победитель пары 3 – Победитель пары 2

Финал, 18 мая (Рамон Санчес Писхуан, Севилья)

  • Победитель полуфинала 2 – Победитель полуфинала 1

Источник — Sport.ua

(17 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 18.03.2022 14:51
    +3
    Хорошая жеребьевка для Аталанты, если пройдут Лейпциг, то прямая путевка к финалу. А Вест Хэм не везучий то Севилья, щас крепкий Лион, а потом Барса. Верим в украинский финал Аталанта-Вест Хэм.
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