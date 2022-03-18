Оппоненты для Ярмоленко и Малиновского. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы

18 марта в 14:30 по Киеву в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги Европы.

В жеребьевке приняли участие 8 команд-победителей 1/8 финала ЛЕ. Соперников узнали два украинских легионера.

Английский «Вест Хэм» в эту стадию прошел за счет гола в овертайме в ворота «Севильи» от украинского вингера Андрея Ярмоленко. В четвертьфинале «молотобойцы» встретятся с командой «Лион» (Франция).

Итальянская «Аталанта» с хавбеком Русланом Малиновским за выход в полуфинал поборется с клубом РБ «Лейпциг» из Германии.

Финал Лиги Европы пройдет 18 мая в испанской Севилье на арене «Рамон Санчес Писхуан».

Лига Европы 2021/22

1/4 финала, 7 и 14 апреля

РБ Лейпциг (Германия) – Аталанта (Италия) Айнтрахт (Германия) – Барселона (Испания) Вест Хэм (Англия) – Лион (Франция) Брага (Португалия) – Рейнджерс (Шотландия)

1/2 финала, 28 апреля и 5 мая

Победитель пары 1 – Победитель пары 4 Победитель пары 3 – Победитель пары 2

Финал, 18 мая (Рамон Санчес Писхуан, Севилья)