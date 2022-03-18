Казус Григория Суркиса

Несмотря на то, что Украина уже четвертую неделю противостоит российской агрессии, некоторые наши собственники футбольных клубов до сих пор четко не сформулировали свою позицию о происходящем. Наша страна наглядно осознала (уже в первый день войны), что у нее есть настоящие Вооруженные Силы. А на второй день страна увидела, что у нее есть настоящий Президент. Ну и, конечно же, с первых секунд этой чудовищной бойни всем нам было понятно, что путин – хуйло.

Однако, оказывается, было понятно не всем. Некоторым начало доходить на энные сутки, а некоторым экземплярам не дошло и по сей день. И хрен с ним, с Тимощуком, который спрятался за поребриком и последние лет восемь к украинскому футболу действительно не имеет никакого отношения. Но некоторые ведь имеют самое что ни на есть прямое отношение. Чтобы не быть голословным, давайте разберемся, как наши футбольные толстосумы реагировали на войну.

Читайте также Анатолий Тимощук. Отрекаются не любя

***

Сразу оговорюсь, что практически никто из них – подчеркиваю – никто – не «сыграл на опережение», то есть оперативно не заклеймил рашистских оккупантов, не призвал граждан Украины к вооружённому противостоянию. Или хотя бы к публичному уничтожению путина. Свои позиции футбольные миллиардеры и миллионеры озвучивали, как правило, лишь после ощутимого пресса от прессы. Или определенных акций футбольных болельщиков. Хотя исключения, все же, были.

Самый богатый украинец Ринат Ахметов, он же президент и собственник ФК «Шахтер», свою позицию относительно военного вторжения россии в нашу страну озвучил лишь пятого марта. На десятый день войны. В ответ на запрос от издания «Экономическая Правда». Президент «горняков» заявил, что считает россию страной-агрессором, а путина – военным преступником. И что все связи с россией после начала войны он прервал. На вопрос о помощи украинской армии Ахметов не стал отвечать конкретно, лишь заявив, что «мы помогаем украинской армии защитить суверенитет нашей страны и победить».

В подобном ключе и в аналогичные сроки определился и почетный президент «Ворсклы» Константин Жеваго. В ответ на вопросы от той же «Экономической Правды» миллиардер заявил, что считает россию агрессором, а путина – военным преступником. Более того, Жеваго назвал войну «геноцидом украинского народа». Кроме того, руководитель полтавского клуба рассказал, чем и как конкретно помогает нашим военным и теробороне.

Бывший президент «Днепра», а ныне, по слухам, негласный босс «Днепра-1» Игорь Коломойский до сих пор публично не высказался по поводу российского вторжения в Украину. Хотя, по имеющейся информации, Коломойский сейчас находится в Украине и активно помогает финансово территориальной обороне Днепра.

А вот президент и собственник «Металлиста» Александр Ярославский находится сейчас в Лондоне. В столицу Британии Александр Владиленович оперативно сбежал после того, как его кортеж устроил в Харькове смертельное ДТП. Первая реакция Ярославского на жуткие события в Украине датирована первым марта. На своей странице в фейсбук он заявил, что не пожалеет ни сил, ни денег, чтобы восстановить Харьков. По его словам, «сейчас DСН делает все возможное, чтобы помочь городам, где есть наши предприятия, и Харьков – наш приоритет».

В тот же день харьковский миллионер в «экзиле» заявил, что группа DСН перечислила в бюджет Харькова 25 млн гривен для больниц. А еще Ярославский пообещал направить средства от продажи своей яхты на помощь Харькову. К инициативам президента клуба присоединился и сам клуб. «Металлист» оказал гуманитарную помощь харьковчанам. Брендовой формой (очень нужная вещь в условиях постоянных бомбежек). В общем, Ярославский четко дал понять, что будет помогать отстраивать Харьков. Однако он и словом не упомянул о войне, о том, кто бомбит его родной город, и как он относится к путину и к российской агрессии. Если называть вещи своими именами, то такая позиция – как минимум трусливая.

***

А вот позиция президента «Ингульца» Александра Поворознюка – «агонь». Эмоциональный и харизматичный футбольный функционер уже 28 февраля назвал вещи своими именами. Обращаясь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Поворознюк сказал: «Вова, еб*аш их, бл*дь, а мы будем тебе помогать». И от слов перешел к делу. По его словам, «мы так затарены оружием, что нам можно год держать круговую оборону с расчетом, если пойдут танки и авиация. Поверьте, у нас будет все хорошо. С нашими героическими людьми, с таким настроем победа будет точно за нами! И все рашики пойдут на*уй за их кораблем». Побольше бы нам таких футбольных президентов.



Preent Screen. Александр Поворознюк

А вот президент «Динамо» Игорь Суркис свое отношение к войне озвучил лишь 15 марта. И то, по всей видимости, лишь потому, что днем ранее динамовские фаны сделали заявление относительно действий собственников клуба братьев Суркисов, главного тренера команды Мирчи Луческу во время войны. Позволю себе процитировать некоторые пункты этого заявления. «Президенты «Динамо» Суркисы в первые дни войны уехали из Украины. За 19 дней от них не было никаких заявлений, никакого обращения к болельщикам, к киевлянам, к украинцам». «В сети опубликовали снимки, где один из вице-президентов «Динамо» (Марк Гинзбург) позирует рядом с рамзаном кадыровым. И никакой реакции от клуба». «Мирча Луческу дал интервью итальянской прессе, где заявил, что украинцы и россияне жили, как братья; война в Украине – это политическая проблема, а не проблема между народами; он против того, чтобы российские спортсмены и клубы дисквалифицировали из международных соревнований».

Игорь Суркис отметил, что «я предпочитаю поменьше говорить, а больше делать. Но если надо при этом еще и говорить, то нет проблем: наш сосед, российская федерация, осуществил беспричинную, жестокую военную агрессию против Украины. Идет уничтожение мирного населения, инфраструктуры и наших военных». По словам Игоря Михайловича, его клуб с первых же дней войны занялся «решением гуманитарных вопросов».

Оперативно «переобулся» и Луческу. После того, как румынский тренер говорил о войне россии против Украины, как о «политической проблеме», он чуть позже заявил, что «путин преступник. Эта война варварская», и что «путин и его окружение должны быть наказаны за все страдания, которые они причинили Украине. Надеюсь, Украина победит. Думаю, санкции должны быть еще жестче, чем сейчас. россия должна чувствовать гнев мира».

Не знаю, уместно ли в данном случае утверждение – «лучше поздно, чем никогда»? На мой взгляд, тут больше подходит «иногда лучше жевать, чем говорить». Суркис-старший, кстати (депутат Верховной Рады от ОПЗЖ), упорно продолжает хранить молчание.

***

Тем не менее, руководители некоторых наших футбольных клубов вообще никак не отреагировали на войну. Да и в целом некоторые наши элитные клубы. Во всяком случае, на официальных сайтах «Зари», «Десны», «Александрии», «Черноморца», «Вереса» и других кроме новостей о приостановлении чемпионата страны по поводу российской агрессии практически ничего не сказано. Они там тоже «предпочитают поменьше говорить, а побольше делать»?

Плохо, если так. Потому что сейчас важна любая мелочь, любая деталь. Важна позиция. Особенно публичных личностей, каковыми, по большому счету, являются президенты и собственники наших клубов. Понятно, что не все могут, как Поворознюк, с автоматом в руках защищать свою Родину. Но ведь каждый может и обязан называть вещи своими именами. Нельзя ведь молчать. Промолчавший Тимощук отгреб по полной программе от КДК УАФ. А чем в данном случае позиция некогда главного футбольного функционера страны Григория Суркиса отличается от позиции нашего луцкого питерца?