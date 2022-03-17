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Мораес перешел в Коринтианс, бомба на драмтеатр в Мариуполе, вылет Ювентуса

Главные новости за 16 марта на Sport.ua

  • 17.03.2022 06:00
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Мораес перешел в Коринтианс, бомба на драмтеатр в Мариуполе, вылет Ювентуса
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Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 16 марта.

1. Сенсация в Турине. Ювентус разгромно проиграл Вильярреалу и вылетел из ЛЧ. Неожиданно завершился второй матч 1/8 финала главного еврокубкового турнира.

2. ОФИЦИАЛЬНО. Жуниор Мораес перешел в Коринтианс. 34-летний нападающий вернулся на этническую родину.

3. Прямо на людей. Орки сбросили мощную бомбу на драмтеатр Мариуполя. В драматическом театре скрывались мирные люди, потерявшие дом.

4. США передадут Украине 800 ПЗРК, противотанковые системы и боеприпасы. А также беспилотники и средства защиты.

5. Война в Украине доказывает, что Россия больше не сверхдержава. Что думают о российской военной агрессии в США?

6. Англия, Испания на высоте. Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов. Жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне.

7. Дарья БИЛОДИД: «Российские спортсмены пишут, что я конченая тварь». Известная украинская спортсменка – о неадекватных кацапах.

8. Шовковский вспомнил главные грехи россиян за последние 30 лет. А сколько всего еще было.

9. Источник: путин подпишет мирное соглашение, чтобы подготовить новую атаку. Это будет не конец войны, а лишь необходимая для хуйла передышка.

10. Шахтер согласился отпустить Маркоса Антонио во Фламенго с опцией выкупа. Аренда будет рассчитана до 31 декабря.

Источник — Sport.ua

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