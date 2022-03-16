Шахтер согласился отпустить Маркоса Антонио во Фламенго с опцией выкупа

21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио в ближайшее время пополнит список легионеров, которые решили покинуть УПЛ после начала российско-украинской войны.

«Шахтер» согласился отпустить бразильца в аренду во «Фламенго». Ожидается, что сделка будет рассчитана до 31 декабря.

Также у «Фламенго» будет опция выкупа контракта Антонио за фиксированную сумму в 5 миллионов евро. При этом, речь идет лишь о 50% экономических прав на игрока, а остальные оставит за собой «Шахтер».

Ранее сообщалось, что интерес к Маркосу Антонио проявляет «Ювентус».