Шахтер согласился отпустить Маркоса Антонио во Фламенго с опцией выкупа

21-летний центральный полузащитник «Шахтера» Маркос Антонио в ближайшее время пополнит список легионеров, которые решили покинуть УПЛ после начала российско-украинской войны.
«Шахтер» согласился отпустить бразильца в аренду во «Фламенго». Ожидается, что сделка будет рассчитана до 31 декабря.
Также у «Фламенго» будет опция выкупа контракта Антонио за фиксированную сумму в 5 миллионов евро. При этом, речь идет лишь о 50% экономических прав на игрока, а остальные оставит за собой «Шахтер».
Ранее сообщалось, что интерес к Маркосу Антонио проявляет «Ювентус».
Источник — ESPN
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