Ювентусу интересен хавбек Шахтера

Итальянский «Ювентус» проявляет интерес к 21-летнему центральному полузащитнику «Шахтера» Маркосу Антонио, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб ищет футболиста, который мог бы заменить травмированного Уэстона Маккенни, выбывшего до конца сезона.

Ранее Маркос Антонио заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где рашистские войска развязали войну.

Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.