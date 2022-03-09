Ювентусу интересен хавбек Шахтера

Итальянский «Ювентус» проявляет интерес к 21-летнему центральному полузащитнику «Шахтера» Маркосу Антонио, сообщает Tuttosport.
Туринский клуб ищет футболиста, который мог бы заменить травмированного Уэстона Маккенни, выбывшего до конца сезона.
Ранее Маркос Антонио заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где рашистские войска развязали войну.
Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.
Источник — Tuttojuve
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