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Ювентусу интересен хавбек Шахтера

Ранее Маркос Антонио заявлял о нежелании возвращаться в Украину

  • 09.03.2022 09:16
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Ювентусу интересен хавбек Шахтера
© Getty Images/Global Images Ukraine

Итальянский «Ювентус» проявляет интерес к 21-летнему центральному полузащитнику «Шахтера» Маркосу Антонио, сообщает Tuttosport.

Туринский клуб ищет футболиста, который мог бы заменить травмированного Уэстона Маккенни, выбывшего до конца сезона.

Ранее Маркос Антонио заявлял о нежелании возвращаться в Украину, где рашистские войска развязали войну.

Накануне ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.

Источник — Tuttojuve

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