ОФИЦИАЛЬНО. Жуниор Мораес перешел в Коринтианс

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес перешел в «Коринтианс», сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Контракт с футболистом, как ранее и сообщал Sport.ua, подписан до конца 2023 года.

«Я очень счастлив и готов к тому, чтобы играть в футболке этого клуба. Надеюсь максимально помочь команде в достижении результатов», - заявил Мораес.

Жуниор Мораес выступал в клубах украинской Премьер-лиги с 2011 года с небольшими перерывами. За это время он успел поиграть за донецкий «Металлург», «Динамо» и «Шахтер». Мораес трижды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал титул лучшего бомбардира УПЛ, а также по разу добывал со своими командами Кубок и Суперкубок Украины.

С марта 2019 года Мораес выступал за национальную сборную Украины, получив гражданство страны. В стане «сине-желтых» его карьера остановилась на цифрах в 11 проведенных матчах и 1 забитом мяче.