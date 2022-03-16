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ОФИЦИАЛЬНО. Жуниор Мораес перешел в Коринтианс

34-летний нападающий вернулся на этническую родину

  • 16.03.2022 15:35
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ОФИЦИАЛЬНО. Жуниор Мораес перешел в Коринтианс
© ФК Коринтианс. Жуниор Мораес (в центре)

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес перешел в «Коринтианс», сообщает официальный сайт бразильского клуба.

Контракт с футболистом, как ранее и сообщал Sport.ua, подписан до конца 2023 года.

«Я очень счастлив и готов к тому, чтобы играть в футболке этого клуба. Надеюсь максимально помочь команде в достижении результатов», - заявил Мораес.

Жуниор Мораес выступал в клубах украинской Премьер-лиги с 2011 года с небольшими перерывами. За это время он успел поиграть за донецкий «Металлург», «Динамо» и «Шахтер». Мораес трижды становился чемпионом Украины, трижды выигрывал титул лучшего бомбардира УПЛ, а также по разу добывал со своими командами Кубок и Суперкубок Украины.

С марта 2019 года Мораес выступал за национальную сборную Украины, получив гражданство страны. В стане «сине-желтых» его карьера остановилась на цифрах в 11 проведенных матчах и 1 забитом мяче.

Источник — ФК Коринтианс

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