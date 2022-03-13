Жуниор Мораес согласовал контракт с Коринтиансом до конца 2023 года

34-летний форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, контракт которого с «горняками» рассчитан до 30 июня, в ближайшие дни станет новичком «Коринтианса».

По имеющейся информации, бразильский форвард уже согласовал контракт с «тимау» до конца 2023 года.

В «Коринтианс» он переберется бесплатно, воспользовавшись разрешением ФИФА подписывать краткосрочные соглашения до конца нынешнего сезона, после чего получит статус свободного агента. Именно поэтому соглашение Мораеса с «тимау» будет фактически разбито на две части: первая со сроком действия до 30 июня, а вторая – с 1 июля 2022 года до 31 декабря 2023 года.

Накануне Жуниор Мораес побывал на тренировочной базе «Коринтианса», где согласовал вопрос прохождения медицинского осмотра в ближайшие дни. Ожидается, что в случае положительных результатов от медиков, 34-летний форвард официально подпишет контракт с «тимау», вернувшись в Бразилию спустя 12 лет выступлений вне ее пределов.