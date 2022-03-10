Жуниор Мораес может перейти в Коринтианс

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес ведет переговоры о переходе в бразильский «Коринтианс».

Руководство «тимау» довольно тем, что опытного форварда можно будет подписать без дополнительных финансовых затрат, так как контракт Мораеса с «горняками» рассчитан до конца сезона.

Помимо «Коринтианса» у Мораеса есть варианты из Италии, Хорватии и США, а также с некоторыми другими командами из Бразилии, но именно «тимау» видятся для 34-летнего форварда оптимальным местом для продолжения карьеры.

Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.