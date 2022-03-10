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Жуниор Мораес может перейти в Коринтианс

34-летний форвард близок к возвращению в Бразилию спустя 12 лет отсутствия

  • 10.03.2022 19:41
  • 1289 просмотров
  • 1 комментарий
Жуниор Мораес может перейти в Коринтианс
© ФК Шахтер. Жуниор Мораес

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес ведет переговоры о переходе в бразильский «Коринтианс».

Руководство «тимау» довольно тем, что опытного форварда можно будет подписать без дополнительных финансовых затрат, так как контракт Мораеса с «горняками» рассчитан до конца сезона.

Помимо «Коринтианса» у Мораеса есть варианты из Италии, Хорватии и США, а также с некоторыми другими командами из Бразилии, но именно «тимау» видятся для 34-летнего форварда оптимальным местом для продолжения карьеры.

Ранее ФИФА приняла решение о приостановке контрактов легионеров с клубами УПЛ до 30 июня нынешнего года. Также организация открыла специальное трансферное окно для украинских клубов, которое будет работать до 7 апреля.

Источник — Globoesporte

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Face Control, 10.03.2022 20:50
    -1
    Жуниору только удачи.
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