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Жуниор Мораес пожертвовал украинской армии более 1,6 млн гривен

Натурализованный бразилец уехал из Украины, однако оказал материальную помощь

  • 28.02.2022 22:53
  • 1317 просмотров
  • 6 комментариев
Жуниор Мораес пожертвовал украинской армии более 1,6 млн гривен
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Украинский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поддержал вооруженные силы Украины. Он отправил украинской армии 1 675 000 гривен.

Ранее Сергей Ребров, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии более 16 млн. грн.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Макс Максов, 28.02.2022 23:09
    +8
    Хоть уехал, но пускай хоть от туда помогает! Респект!
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 28.02.2022 23:24
    +6
    ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ !!!
    Ссылка
    online
    Face Control, 28.02.2022 23:09
    +5
    Ссылка
    online
    Burevestnik, 28.02.2022 23:29 (изменен)
    +2
    и снова цитата из СМИ: хакеры взломали сеть электрозаправки !!!
    = =
    Під Санкт-Петербургом у бік Москви на державній електрозаправці зламано табло.
    Зазначається, що табло показує: «Путін х*йло! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!”.
    «Дивіться, що тут на центрі зарядки електромобілів на табло! Почитайте уважно! Вважайте, що тут написано! Це в Росії! “Слава Україні”, “Героям слава”, “Путін х…йло”. Як таке може бути?!» – обурюється за кадром чоловік.
    = =
    источник https://itechua.com/news/168809
    Ссылка
    online
    yan2018, 28.02.2022 23:44
    +1
    Зато адрюша шевченко  восхитился армией. Жлобяра
    Ссылка
    online
    Xzibit11, 01.03.2022 00:15
    0
    Шева разочаровал.
    Надеюсь я ошибаюсь...
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