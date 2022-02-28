Жуниор Мораес пожертвовал украинской армии более 1,6 млн гривен

Украинский нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес поддержал вооруженные силы Украины. Он отправил украинской армии 1 675 000 гривен.
Ранее Сергей Ребров, Руслан Малиновский, Александр Зинченко, Андрей Ярмоленко, Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Виктор Коваленко и другие украинские футболисты-легионеры перевели на нужды армии более 16 млн. грн.
Источник — Sport.ua
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Під Санкт-Петербургом у бік Москви на державній електрозаправці зламано табло.
Зазначається, що табло показує: «Путін х*йло! Смерть ворогам! Слава Україні! Героям слава!”.
«Дивіться, що тут на центрі зарядки електромобілів на табло! Почитайте уважно! Вважайте, що тут написано! Це в Росії! “Слава Україні”, “Героям слава”, “Путін х…йло”. Як таке може бути?!» – обурюється за кадром чоловік.
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источник https://itechua.com/news/168809
Надеюсь я ошибаюсь...
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