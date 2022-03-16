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Ювентус
0 : 3
Вильярреал
16.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Сенсация в Турине. Ювентус разгромно проиграл Вильярреалу и вылетел из ЛЧ

Неожиданно завершился второй матч 1/8 финала главного еврокубкового турнира

  • 16.03.2022 23:53
  • 1439 просмотров
  • 2 комментария
Сенсация в Турине. Ювентус разгромно проиграл Вильярреалу и вылетел из ЛЧ
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «Вильярреал».

После ничьей в первом матче (1:1) хозяева поля считались фаворитами решающего поединка, однако испанский клуб сумел трижды отличиться во втором тайме и выбить туринскую команду из ЛЧ.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответный матч

Ювентус (Италия)  Вильярреал (Испания)  0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Морено, 78 (пен), Пау Торрес, 85, Груневелд, 90+2 (пен).

Ювентус: Щенсны, Де Шильо, де Лигт, Данилу, Ругани (Дибала, 79), Артур, Рабьо, Локателли (Бернардески, 83), Влахович, Мората (Кин, 86), Куадрадо.

Вильярреал: Рульи, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян, Орье, Парехо (Педраса, 86), Капуэ, Тригерос (Коклен, 65), Ло Сельсо (Морено, 74), Груневелд, Пино (Чиквуэзе, 65).

Предупреждения: де Лигт, 90

Судья: Марчиняк (Польша)

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
85' ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
78' ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).

Источник — Sport.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Юрий Карпенко, 17.03.2022 00:06
    +2
    Hg, 16.03.2022 23:58
    Бывает же такое.)
    Кожен сезон одне і те ж саме
    Ссылка
    online
    Hg, 16.03.2022 23:58
    +2
    Бывает же такое.)
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