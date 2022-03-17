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Ювентус
0 : 3
Вильярреал
16.03.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Ювентус – Вильярреал – 0:3. Сенсационный разгром. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов

  • 17.03.2022 00:35
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Ювентус – Вильярреал – 0:3. Сенсационный разгром. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

16 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «Вильярреал».

После ничьей в первом матче (1:1) хозяева поля считались фаворитами решающего поединка, однако испанский клуб сумел трижды отличиться во втором тайме и выбить туринскую команду из ЛЧ.

Лига чемпионов

1/8 финала, ответный матч

Ювентус (Италия)  Вильярреал (Испания)  0:3 (первый матч – 1:1)

Голы: Морено, 78 (пен), Пау Торрес, 85, Груневелд, 90+2 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Морено, 78 мин (пен)

ГОЛ! 0:2. Пау Торрес, 85 мин.

ГОЛ! 0:3. Груневелд, 90+2 мин (пен)

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
85' ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
78' ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).

Источник — Sport.ua

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