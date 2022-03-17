16 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Ювентус» и «Вильярреал».
После ничьей в первом матче (1:1) хозяева поля считались фаворитами решающего поединка, однако испанский клуб сумел трижды отличиться во втором тайме и выбить туринскую команду из ЛЧ.
Лига чемпионов
1/8 финала, ответный матч
Ювентус (Италия) – Вильярреал (Испания) – 0:3 (первый матч – 1:1)
Голы: Морено, 78 (пен), Пау Торрес, 85, Груневелд, 90+2 (пен).
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Морено, 78 мин (пен)
ГОЛ! 0:2. Пау Торрес, 85 мин.
ГОЛ! 0:3. Груневелд, 90+2 мин (пен)
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Арнаут Груневельд (Вильярреал).
|85'
|ГОЛ ! Мяч забил Пау Торрес (Вильярреал).
|78'
|ГОЛ ! С пенальти забил Херард Морено (Вильярреал).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.