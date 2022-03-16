Ювентус – Вильярреал. Стали известны стартовые составы команд

16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Вильярреал».
Встреча пройдет на арене «Ювентус Стэдиум» в Турине и начнется в 22:00 по Киеву.
Стартовые составы:
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Ругани, де Лигт, Данило, Рабьо, Артур, Локателли, Куадрадо, Мората, Влахович.
«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Орье, Тригерос, Капу, Парехо, Пино, Ло Чельсо, Груневелд.
Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1.
Источник — Sport.ua
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