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Ювентус – Вильярреал. Стали известны стартовые составы команд

Ответная встреча 1/8 финала ЛЧ начнется в 22:00 по Киеву

  • 16.03.2022 21:23
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Ювентус – Вильярреал. Стали известны стартовые составы команд
© ФК Ювентус

16 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» примет «Вильярреал».
 
Встреча пройдет на арене «Ювентус Стэдиум» в Турине и начнется в 22:00 по Киеву.

Стартовые составы:
 
«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Ругани, де Лигт, Данило, Рабьо, Артур, Локателли, Куадрадо, Мората, Влахович.
 
«Вильярреал»: Рульи, Эступиньян, Торрес, Альбиоль, Орье, Тригерос, Капу, Парехо, Пино, Ло Чельсо, Груневелд.
 
Первая встреча команд завершилась ничьей со счётом 1:1.

Источник — Sport.ua

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