Унаи ЭМЕРИ: «Знали, что нам стоит ждать своего момента с Ювентусом»

«Вильярреал» разгромил «Ювентус на выезде (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Наставник испанской команды Унаи Эмери поделился мыслями о матче.

«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты.

Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю нужно будет хорошо играть, а нам – ждать своего момента.

В первом тайме соперник был опаснее, после перерыва игра была более равной.

Кто бы ни достался нам в четвертьфинале, это будет топ-команда, как и наш сегодняшний соперник», – сказал Эмери.