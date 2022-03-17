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Унаи ЭМЕРИ: «Знали, что нам стоит ждать своего момента с Ювентусом»

Главный тренер «Вильярреала» доволен победой

  • 17.03.2022 02:16
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Унаи ЭМЕРИ: «Знали, что нам стоит ждать своего момента с Ювентусом»
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вильярреал» разгромил «Ювентус на выезде (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

Наставник испанской команды Унаи Эмери поделился мыслями о матче.

«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты.

Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю нужно будет хорошо играть, а нам – ждать своего момента.

В первом тайме соперник был опаснее, после перерыва игра была более равной.

Кто бы ни достался нам в четвертьфинале, это будет топ-команда, как и наш сегодняшний соперник», – сказал Эмери.

Источник — УЕФА

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