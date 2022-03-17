Унаи ЭМЕРИ: «Знали, что нам стоит ждать своего момента с Ювентусом»

«Вильярреал» разгромил «Ювентус на выезде (3:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
Наставник испанской команды Унаи Эмери поделился мыслями о матче.
«У нас был план на игру. Мы знали, что будут сложные моменты.
Матчи складываются по-разному, игра течет в разных направлениях. Мы знали, что нашему вратарю нужно будет хорошо играть, а нам – ждать своего момента.
В первом тайме соперник был опаснее, после перерыва игра была более равной.
Кто бы ни достался нам в четвертьфинале, это будет топ-команда, как и наш сегодняшний соперник», – сказал Эмери.
Источник — УЕФА
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