Англия, Испания на высоте. Определились участники 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились все 8 участников 1/4 финала Лиги чемпионов 2021/22.

В среду, 16 марта, «Челси» второй раз обыграл «Лилль» (2:1), а «Вильярреал» одержал сенсационную победу над «Ювентусом» (3:0).

Ранее в четвертьфинал ЛЧ вышли «Бенфика», «Атлетико», «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Реал».

Жеребьевка 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 18 марта в Ньоне. На этой стадии по 3 клуба представляют Англию и Испанию, по одной команде осталось у Германии и Португалии. А вот у Италии и Франции все команды выбыли из ЛЧ.

Участники 1/4 финала Лиги чемпионов