Шовковский вспомнил главные грехи россиян за последние 30 лет

Тренер национальной сборной Украины Александр Шовковский на фоне российской агрессии упомянул кровавые страницы истории страны-захватчика.



«Говорят, для того чтобы изменить привычку, нужен 21 день! Идет 21-й день войны! Войны против народа, который наши деды считали братским! Как хорошо, что у нас только два таких «братских» народа!



Я почему-то вспомнил историю с подлодкой «Курск», которая произошла 12 августа 2000 года. Я прекрасно помню эту трагедию, но речь сейчас не об этом! Я не мог понять, почему, имея возможность спасти своих пленных в подлодке, но все еще живых военных моряков, руководство страны во главе с Путиным решило-таки этого не делать!



Почему тогда это событие решили умалчивать? Многие родители умерших тогда моряков пытались узнать правду и рассказать об этой трагедии всему миру, но им позакрывали роты…



Но главное, что я хочу заметить: именно с этого момента началось тотальное преследование свободы печати, свободы мысли и свободы высказывания. А также начало конца для демократического направления развития страны, которое отмечалось перед этим.



Это не был первый шаг!



Перед этим были: Приднестровский конфликт с Молдовой (1992) и создание непризнанной ПМР; Первая Чеченская война (1994); Вторая Чеченская война (1999). После этого последовали: война в Грузии (2008) и создание непризнанных анклавов — Южной Осетии и Абхазии; непризнанная миром аннексия Крыма (2014 – наше время); война на Донбассе и создание непризнанных «ДНР» и «ЛНР» (2014 – наше время).



Но сейчас не об этом! Главное, что уже есть новая привычка. Не только для украинцев, но и всего мира! Все, что связано со словом «русский», будет связано с изувером, с нацизмом, с фашизмом, с геноцидом, с ненавистью, с рашизмом!



Берегите себя и своих близких! Все будет Украина!



Слава Украине! Слава нации! Слава ВСУ! Слава украинцам!» — написал Шовковский в инстаграме.