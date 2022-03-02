Европарламент за Украину, враг бомбил телевышку в Киеве и центр Харькова

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за вторник, 1 марта.

1 Ракетные удары по городам. День 6. Украина вступает в Евросоюз! LIVE

Sport.ua призывает остановить войну в первый день весны, 1 марта

2A. Европарламент рекомендовал дать Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Резолюцию одобрили 637 голосами, 13 евродепутатов против, 26 воздержались

2B. ВИДЕО. Зеленский выступил в Европарламенте. Ему аплодировали стоя

Он заявил, что украинцы борются за то, чтобы быть равноправными членами Европы

3A. ВИДЕО. Большой взрыв в центре Харькова. Рашисты бомбанули Проспект Свободы

Утром 1 марта продолжается бомбардировка Харькова

3B. ВИДЕО. Рашисты нанесли удар по Киевской телевышке. Попали в Бабий Яр

Возможны временные перебои с телевизионным сигналом

3C. ФОТО. «Это русская бомба». Усик показал обстрел Харькова

Боксер всему миру демонстрирует агрессию России

4. «Фашисты, бендеры». У России отобрали Кубок Кремля и все турниры ITF

А теннисистам из РФ и Беларуси запретили выступать под своим флагом

5A. Призрак Киева был сбит. Но уже вернулся и отомстил оккупантам

Украинский Top Gun уже сбил 21 вражеский самолет

5B. В бою под Харьковом погиб 19-летний украинский биатлонист

Евгений Малышев оборонял свой родной город от агрессора

6A. Томаш КЕНДЗЕРА – российскому футболисту: «Пошел ты нах*й, говно!»

Защитник «Динамо» резко раскритиковал Дмитрия Тарасова

6B. Виталий МИКОЛЕНКО – Дзюбе: «Вам никогда не будет прощения»

Защитник «Эвертона» обратился к российским футболистам

7. ВИДЕО. Вова, *баш их! Огненная речь президента Ингульца по поводу войны

Александр Поворознюк восхищен Президентом Украины Владимиром Зеленским

8. НАТО, готовься. Медведев пригрозил войной Франции

Петух закукарекал, заместо Авроры

9A. Таракан пояснил, почему с территории Беларуси хуйло атаковал Украину

«Если бы этого не сделали, ракеты прилетели бы в Гомель и Мозырь»

9B. Картошка в мундирах пожаловала. Белорусские войска вошли в Украину

Лукашенко, готовься принимать гробы

10. ВИДЕО. Украинские футболисты обратились к мировой общественности

Футболисты просят помочь Украине