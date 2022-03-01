Томаш КЕНДЗЕРА – российскому футболисту: «Пошел ты нах*й, говно!»

Польский защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера у себя в Инстаграме максимально резко раскритиковал экс-игрока сборной россии Дмитрия Тарасова:
«Надеюсь ты прочитаешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, идите на х*й!!
Ты просто дно человек! Не знаешь, что у нас в Украине творится, пошел ты на х*й! Говно бл*ть».
Источник — Instagram
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.