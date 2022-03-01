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Томаш КЕНДЗЕРА – российскому футболисту: «Пошел ты нах*й, говно!»

Защитник «Динамо» резко раскритиковал Дмитрия Тарасова

  • 01.03.2022 18:09
  • 3650 просмотров
  • 1 комментарий
Томаш КЕНДЗЕРА – российскому футболисту: «Пошел ты нах*й, говно!»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Польский защитник «Динамо» Киев Томаш Кендзера у себя в Инстаграме максимально резко раскритиковал экс-игрока сборной россии Дмитрия Тарасова:

«Надеюсь ты прочитаешь это сообщение. Все люди, которые поддерживают российских оккупантов в войне, идите на х*й!!

Ты просто дно человек! Не знаешь, что у нас в Украине творится, пошел ты на х*й! Говно бл*ть».

Источник — Instagram

(23 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Дмитрий Бушуев, 01.03.2022 18:48
    +4
    Спасибо,Томаш!!!
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