«Фашисты, бендеры». У России отобрали Кубок Кремля и все турниры ITF

Советы WTA и ATP приняли совместное решение отменить проведение запланированных турниров, запланированных на октябрь этого года в Москве.



Таким образом, о проведении Кубка Кремля в ближайшее время можно забыть. У мужчин это соревнования категории ATP 250, у женщин – WTA 500.



Ранее руководство ITF приняло решение приостановить членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси и отозвать их заявки на участие во всех международных командных соревнованиях ITF. Также это решение означает запрет на проведение всех турниров ITF в России и Беларуси на неопределенный срок.



Сообщается, что спортсмены из этих стран могут участвовать в соревнованиях в других странах, но под нейтральным флагом.