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«Фашисты, бендеры». У России отобрали Кубок Кремля и все турниры ITF

А теннисистам из РФ и Беларуси запретили выступать под своим флагом

  • 01.03.2022 21:57
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«Фашисты, бендеры». У России отобрали Кубок Кремля и все турниры ITF
© YouTube

Советы WTA и ATP приняли совместное решение отменить проведение запланированных турниров, запланированных на октябрь этого года в Москве.
 
Таким образом, о проведении Кубка Кремля в ближайшее время можно забыть. У мужчин это соревнования категории ATP 250, у женщин – WTA 500.
 
Ранее руководство ITF приняло решение приостановить членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Беларуси и отозвать их заявки на участие во всех международных командных соревнованиях ITF. Также это решение означает запрет на проведение всех турниров ITF в России и Беларуси на неопределенный срок.
 
Сообщается, что спортсмены из этих стран могут участвовать в соревнованиях в других странах, но под нейтральным флагом.

Источник — ITF

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