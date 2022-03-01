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Остались лапта и городки. Российский теннис послан нах*й

Белорусский тоже

  • 01.03.2022 20:35
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Остались лапта и городки. Российский теннис послан нах*й
© ITF

Международная федерация тенниса по требованию ФТУ провела экстренное заседание Совета директоров.

ITF осудила военное вторжение России и Беларуси в Украину и объявила о немедленном приостановлении членства Федерации тенниса России (ФТР) и Белорусской теннисной федерация (БТФ) в ITF. 

Это касается выступлений национальных сборных России и Беларуси в Кубке Дэвиса и Кубке Билли Джин Кинг. Также федерации этих стран не могут голосовать на ежегодном общем собрании ITF.

Отметим, что команды РТФ – действующие чемпионы Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Источник — ITF

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