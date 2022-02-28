ФТУ требует от ITF исключить Россию и Беларусь из числа членов организации

Федерация тенниса Украины (ФТУ) обратилась к президенту Международной федерации тенниса (ITF) Дэвиду Хаггерти с требованием немедленно исключить из числа членов организации Федерации тенниса России и Белоруссии. Заявление подписал глава ФТУ Сергей Лагур.



«Россия и Белоруссия не имеют права не только проводить международные соревнования на своей территории, но и участвовать во всех командных и индивидуальных турнирах ITF за рубежом. Президиум Федерации тенниса Украины надеется на вашу твердую позицию в рассмотрении этого требования», – говорится в заявлении.