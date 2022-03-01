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Призрак Киева был сбит. Но уже вернулся и отомстил оккупантам

Украинский Top Gun уже сбил 21 вражеский самолет

  • 01.03.2022 21:01
  • 3491 просмотр
  • 1 комментарий
Призрак Киева был сбит. Но уже вернулся и отомстил оккупантам
© Top Gun. Том Круз

Живая легенда украинской авиации «Призрак Киева», к сожалению, потерпел поражение в бою. К счастью, он успел катапультироваться и остался жив.

Пилот, чье имя держится в секрете, вернулся на базу, получил новый истребитель и продолжил уничтожать вражеские самолеты.

На счету украинского «Топ Гана» уже 21 сбитый вражеский самолет.

Источник — Sport.ua

(19 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Golhrenshtanga, 01.03.2022 21:16
    +3
    Все,разозлили мужика,3,14здец вам))
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