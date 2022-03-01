Призрак Киева был сбит. Но уже вернулся и отомстил оккупантам

Живая легенда украинской авиации «Призрак Киева», к сожалению, потерпел поражение в бою. К счастью, он успел катапультироваться и остался жив.
Пилот, чье имя держится в секрете, вернулся на базу, получил новый истребитель и продолжил уничтожать вражеские самолеты.
На счету украинского «Топ Гана» уже 21 сбитый вражеский самолет.
Источник — Sport.ua
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