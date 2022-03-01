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Виталий МИКОЛЕНКО – Дзюбе: «Вам никогда не будет прощения»

Защитник «Эвертона» обратился к российским футболистам

  • 01.03.2022 16:18
  • 5860 просмотров
  • 9 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО – Дзюбе: «Вам никогда не будет прощения»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко резко осудил пассивность российских футболистом во время военной агрессии их страны против Украины:

«Пока ты, сука, молчишь, Артем Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей залупе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи».

Источник — Instagram

(55 голосов)

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Комментарии
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    online
    lehach_08, 01.03.2022 16:34
    +17
    Молодець Микола!!!
    Ссылка
    online
    rus, 01.03.2022 16:23
    +17
    Сильно
    Ссылка
    online
    Кроt-m@d__, 01.03.2022 16:22
    +17
    Молодец Мыкола ,прихвастни пуйла они все эти дзюбы,п...здеец им згниютт в блокаде ,вместе с бульбашамии
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    Spectra, 01.03.2022 16:53
    +7
    Молодец, сучки идут на х*й
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    online
    Анатолий Воробей, 01.03.2022 16:59
    +5
    Мокшанский футбол - іди на х...й
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    online
    adidas777, 01.03.2022 17:12
    +2
    Правильно!
    З російськими окупантами треба говорити тільки в такому тоні!
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    online
    bonv, 01.03.2022 17:19
    0
    Респект Миколенко!
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    online
    Stelios Komnin, 01.03.2022 17:18
    0
    А почему именно Дзюба? Он что-то ляпнул в адрес Украины? Миколенко - молодец.
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    FootFun, 01.03.2022 17:18
    0
    Красавец Микола!!!! А расия иди на хyй
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