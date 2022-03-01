Виталий МИКОЛЕНКО – Дзюбе: «Вам никогда не будет прощения»

Украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко резко осудил пассивность российских футболистом во время военной агрессии их страны против Украины:

«Пока ты, сука, молчишь, Артем Дзюба и твои обосранные футболистики, убивают мирных людей в Украине. Вас закроют в вашей залупе на всю вашу жизнь и, главное, жизнь ваших детей. И я этому искренне рад. Вам никогда не будет прощения, петухи».