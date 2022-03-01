ВИДЕО. Украинские футболисты обратились к мировой общественности

Известные украинские футболисты обратились к мировому сообществу с призывом поддержать Украину во время вторжения российских войск.



Андрей Пятов: «Мы обращаемся к футбольному сообществу».



Александр Зинченко: «Ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому игроку, каждому тренеру, каждому менеджеру».



Николай Шапаренко: «Ко всем, кто разбирается и всем, кто увлекается футболом»



Андрей Ярмоленко: «Мы обращаемся к вам, чтобы объяснить всему миру и показать каждому жителю планеты Земля».



Тарас Степаненко: «Что под прикрытием спецоперации российские войска ведут открытую войну против Украины»



Сергей Сидорчук: «Наносят ракетные удары по жилым районам, обстреливают мирное население».



Анатолий Трубин: «Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие».



Алексей Шевченко: Мы просим все мировое футбольное сообщество противодействовать российской пропаганде.



Георгий Бущан: Показывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами.



Тарас Степаненко: «Мы благодарны каждому, кто это уже сделал, и каждому, кто это уже сделал».



Виктор Коваленко: «Нет войне!»



Ильи Забарный: «Слава Украине».



Руслан Малиновский и Сергей Кривцов: «Героям слава».