ВИДЕО. Украинские футболисты обратились к мировой общественности

Известные украинские футболисты обратились к мировому сообществу с призывом поддержать Украину во время вторжения российских войск.
Андрей Пятов: «Мы обращаемся к футбольному сообществу».
Александр Зинченко: «Ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому игроку, каждому тренеру, каждому менеджеру».
Николай Шапаренко: «Ко всем, кто разбирается и всем, кто увлекается футболом»
Андрей Ярмоленко: «Мы обращаемся к вам, чтобы объяснить всему миру и показать каждому жителю планеты Земля».
Тарас Степаненко: «Что под прикрытием спецоперации российские войска ведут открытую войну против Украины»
Сергей Сидорчук: «Наносят ракетные удары по жилым районам, обстреливают мирное население».
Анатолий Трубин: «Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие».
Алексей Шевченко: Мы просим все мировое футбольное сообщество противодействовать российской пропаганде.
Георгий Бущан: Показывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами.
Тарас Степаненко: «Мы благодарны каждому, кто это уже сделал, и каждому, кто это уже сделал».
Виктор Коваленко: «Нет войне!»
Ильи Забарный: «Слава Украине».
Руслан Малиновский и Сергей Кривцов: «Героям слава».
🇺🇦 #StopWar— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 1, 2022
⠀#Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/Uy63eaK8zt
Источник — ФК Шахтер Донецк
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