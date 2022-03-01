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ВИДЕО. Украинские футболисты обратились к мировой общественности

Футболисты просят помочь Украине

  • 01.03.2022 13:20
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ВИДЕО. Украинские футболисты обратились к мировой общественности
© УАФ

Известные украинские футболисты обратились к мировому сообществу с призывом поддержать Украину во время вторжения российских войск.
 
Андрей Пятов: «Мы обращаемся к футбольному сообществу».
 
Александр Зинченко: «Ко всем, кто объединен любовью к игре в футбол, каждому болельщику, каждому игроку, каждому тренеру, каждому менеджеру».
 
Николай Шапаренко: «Ко всем, кто разбирается и всем, кто увлекается футболом»
 
Андрей Ярмоленко: «Мы обращаемся к вам, чтобы объяснить всему миру и показать каждому жителю планеты Земля».
 
Тарас Степаненко: «Что под прикрытием спецоперации российские войска ведут открытую войну против Украины»
 
Сергей Сидорчук: «Наносят ракетные удары по жилым районам, обстреливают мирное население».
 
Анатолий Трубин: «Мы призываем каждого, кто слышит нас, противодействовать этой войне, остановить разрушение и кровопролитие».
 
Алексей Шевченко: Мы просим все мировое футбольное сообщество противодействовать российской пропаганде.
 
Георгий Бущан: Показывать правду о войне в Украине всеми возможными ресурсами.
 
Тарас Степаненко: «Мы благодарны каждому, кто это уже сделал, и каждому, кто это уже сделал».
 
Виктор Коваленко: «Нет войне!»
 
Ильи Забарный: «Слава Украине».
 
Руслан Малиновский и Сергей Кривцов: «Героям слава».

Источник — ФК Шахтер Донецк

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