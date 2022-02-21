Галичанка одержала победу в еврокубке, Молчанов впервые выиграл титул ATP

Главные новости за 20 февраля на Sport.ua

  • 21.02.2022 06:00
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Галичанка одержала победу в еврокубке, Молчанов впервые выиграл титул ATP
© facebook.com/hcgalychanka

Вашему вниманию представляется подборка главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 20 февраля.

1. От финнов с любовью. Как прошел заключительный день ОИ. Сборная Финляндии по хоккею завоевала «золото», Микаэла Шиффрин осталась без награды.

2. 7 самых ценных свободных агентов мирового футбола прямо сейчас. Выясняем, кем желающие могут усилить свои составы после закрытия трансферного окна.

3. Аталанта уступила Фиорентине, гол Малиновского не засчитали. Команда украинца вновь терпит поражение.

4. Будет ли еще один матч? Галичанка на выезде обыграла фарерский Н71. Львовский клуб сделал шаг к полуфиналу Европейского кубка ЕГФ.

5. Молчанов в 34 года выиграл дебютный титул ATP в парном разряде. Денис вместе с россиянином Андреем Рублевым стал победителем соревнований в Марселе.

6. Гасперини назвал «сумасшедшим» арбитра, который отменил гол Малиновского. Тренера «Аталанты» разозлило решение судьи.

7. Костюк уступила в первом круге основы крупного турнира в Дохе. Марта проиграла экс-двадцатой ракетке мира.

8. Украина заняла 25-е место в медальном зачете ЗОИ-2022. Наилучшие результаты в нашей команде показали Александр Абраменко и Юлия Джима.

9. Сборная Финляндии обыграла ОКР в финале Олимпиады. Финляндия добыла минимальную победу.

10. ВИДЕО. Британское противостояние. Брук уверенно разобрался с Ханом. Келл Брук одержал сороковую победу в ринге.

Источник — Sport.ua

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