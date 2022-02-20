Аталанта уступила Фиорентине, гол Малиновского не засчитали

«Аталанта» в матче 26-го тура чемпионата Италии на выезде уступила «Фиорентине». Игра завершилась со счетом 0:1.
Единственный гол забил форвард «фиалок» Кшиштоф Пентек.
Отметим, что хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский провел на поле весь матч, на 61-й минуте украинец забил мяч, но арбитр игры отменил гол. Малиновский в итоге получил желтую карточку, а тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удален.
«Фиорентина» – «Аталанта» – 1:0
Гол: Пентек, 56
«Фиорентина»: Дронговски, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67), Пентек, Гонсалес, Соттиль.
«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Джимсити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), Де Рон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михэилэ, 82).
Предупреждения: Миленкович, Амрабат – Джимсити, Малиновский, Демирал, Толои
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.