Аталанта уступила Фиорентине, гол Малиновского не засчитали

Команда украинца вновь терпит поражение

  • 20.02.2022 16:12
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Аталанта уступила Фиорентине, гол Малиновского не засчитали
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче 26-го тура чемпионата Италии на выезде уступила «Фиорентине». Игра завершилась со счетом 0:1.

Единственный гол забил форвард «фиалок» Кшиштоф Пентек.

Отметим, что хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский провел на поле весь матч, на 61-й минуте украинец забил мяч, но арбитр игры отменил гол. Малиновский в итоге получил желтую карточку, а тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини был удален.

«Фиорентина» – «Аталанта» – 1:0
Гол: Пентек, 56

«Фиорентина»: Дронговски, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович (Мартинес, 67), Бираги (Терзич, 75), Бонавентура (Мале, 76), Торрейра (Амрабат, 38), Кастровилли (Данкан, 67), Пентек, Гонсалес, Соттиль.
«Аталанта»: Муссо, Хатебур, Толои (Скальвини, 76), Джимсити (Пашалич, 58), Демирал, Дзаппакоста (Пеццелла, 59), Де Рон, Фройлер (Пессина, 59), Копмейнерс, Малиновский, Бога (Михэилэ, 82).

Предупреждения: Миленкович, Амрабат – Джимсити, Малиновский, Демирал, Толои

Источник — Sport.ua

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