Гасперини назвал «сумасшедшим» арбитра, который отменил гол Малиновского

В поединке 26-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде проиграла «Фиорентине» (0:1).

На 61-й минуте встречи гол забил 28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, но он был отменен из-за офсайда у Хатебура. Арбитр не принял во внимание тот факт, что Хатебур не был активным участником эпизода.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пришел в ярость, когда узнал причину, по которой был отменен гол. «Но ты же сумасшедший!», — обратился Гасперини к арбитру и тут же был удален.

После матча Гасперини отказался от общения с прессой.