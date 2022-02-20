Гасперини назвал «сумасшедшим» арбитра, который отменил гол Малиновского

Тренера «Аталанты» разозлило решение судьи

  • 20.02.2022 18:14
  • 6871 просмотр
  • 7 комментариев
Гасперини назвал «сумасшедшим» арбитра, который отменил гол Малиновского
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 26-го тура чемпионата Италии «Аталанта» на выезде проиграла «Фиорентине» (0:1).

На 61-й минуте встречи гол забил 28-летний украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский, но он был отменен из-за офсайда у Хатебура. Арбитр не принял во внимание тот факт, что Хатебур не был активным участником эпизода.

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини пришел в ярость, когда узнал причину, по которой был отменен гол. «Но ты же сумасшедший!», — обратился Гасперини к арбитру и тут же был удален.

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После матча Гасперини отказался от общения с прессой.

Источник — DAZN

(42 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Timur24, 20.02.2022 18:25
    +5
    правий
    Ссылка
    online
    Vitason, 20.02.2022 18:44
    +4
    Все по-делу,судья идиот!
    Ссылка
    online
    Vitason, 20.02.2022 18:44
    +3
    Или им притворяется
    Ссылка
    online
    introvert, 20.02.2022 18:42
    +2
    На сайті два відеоогляди матчу, в жодному немає повтору з моментом офсайду. Тому на рахунок кваліфікації судді сказати щось важко, а от відео точно монтували повні нездари.
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    Spectra, 20.02.2022 18:36
    +2
    Везде засуживают, даже вар не помогает.
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    online
    Алексей Голяченко, 20.02.2022 19:22
    +1
    Кто видел эпизод тот согласится с Гасперини. Там реально был чистый гол. Арбитр унылый поц
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    online
    narytnyk, 20.02.2022 18:54
    +1
    Походу во время кальчополли не всех посадили и отстранили, таких ситуацый когда во время подач в штрафную бегут 4-5 игроков и 3 из них в офсайде а один который етого избежал забивает гол есть много, но ето первый раз когда гол отменили
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