26-й тур
Фиорентина
1 : 0
Аталанта
20.02.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Фиорентина — Аталанта — 1:0. Малиновский не помог. Видео гола и обзор матча

Команда украинского полузащитника уступила в гостях с минимальным счетом

  • 20.02.2022 16:43
  • 745 просмотров
  • 2 комментария
Фиорентина — Аталанта — 1:0. Малиновский не помог. Видео гола и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» на выезде проиграла «Фиорентине» со счетом 0:1.

Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился забитым мячом на 61-й минуте встречи, но его гол был отменен из-з офсайда.

Аталанта уступила Фиорентине, гол Малиновского не засчитали
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Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.

«Фиорентина» — «Аталанта» — 1:0
Голы: Пентек, 56

События матча
56' ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Фиорентина).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    kovalevsrg7, 20.02.2022 17:03
    +1
    Чистый гол красавец отобрали.
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    online
    Vitason, 20.02.2022 17:14
    0
    Ювентус тянут,мафиози!!!
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