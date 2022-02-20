В поединке 26-го тура чемпионата Италии по футболу «Аталанта» на выезде проиграла «Фиорентине» со счетом 0:1.
Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский отметился забитым мячом на 61-й минуте встречи, но его гол был отменен из-з офсайда.
Предлагаем вашему вниманию видео гола и обзор матча.
«Фиорентина» — «Аталанта» — 1:0
Голы: Пентек, 56
События матча
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Кшиштоф Пёнтек (Фиорентина).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.