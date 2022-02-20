26-й тур
Фиорентина
0 : 0
Аталанта
20.02.2022 13:30   ТВ-трансляция: 

Фиорентина – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Интереснейший поединок в 26-м туре Серии А

  • 20.02.2022 07:30
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Фиорентина – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 февраля, во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» состоится матч 26-го тура итальянской Серии А, в котором местная «Фиорентина» примет «Аталанту». Стартовый свисток прозвучит в 13:30 по Киеву.

Фиорентина

 

В этом сезоне «фиалки» под руководством нового главного тренера Винченцо Итальяно снова расцвели. Клуб из Флоренции пять сезонов кряду не мог попасть в еврокубки, где в свое время наводил шороху. Но восьмая строчка с 39 набранными очками после 25 туров внушают оптимизм, ведь в прошлом году «Фиорентина» была близка к зоне вылета.

Интересно, что в нынешнем чемпионате «фиолетовые» лишь трижды сыграли вничью. Все остальные команды Серии А завершали поединки мировыми чаще. Но во многом 12 побед были добыты и благодаря усилиям сербского форварда Душана Влаховича, который в январе был продан «Ювентусу». Так что теперь «Фиорентине» будет гораздо сложнее.

Аталанта

 

К команде Джан Пьеро Гасперини повышенное внимание со стороны украинских болельщиков, поскольку в её составе выступает лидер сборной Украины Руслан Малиновский. В этом сезоне 28-летний полузащитник успел провести 27 поединков во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал две голевые передачи.

Пока не очень впечатляет, так как в прошлом сезоне Руслан повысил ожидания болельщиков, став лучшим ассистентом чемпионата Италии. В Серии А «Аталанта» за 24 сыгранных матча набрала 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице, отставая от четвертого, на котором туринский «Ювентус», на три балла.

Прогноз на противостояние

 

Мы считаем, что «Аталанта» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.66 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Фиорентина»: Террачано – Венути, Настасич, Миленкович, Бираги, Бонавентура, Дункан, Кастровилли, Иконе, Кабрал, Кальехон.

«Аталанта»: Муссо – Толой, Джимсити, Демирал, Дзаппакоста, Фройлер, Де Рон, Меле, Малиновский, Михайла, Бога.

20 февраля, воскресенье

«Фиорентина» – «Аталанта»
Флоренция. Стадион «Артемио Франки». 13:30
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:2
Parimatch  
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Денис Шаховец, Sport.ua

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