7 самых ценных свободных агентов мирового футбола прямо сейчас

В большинстве европейских чемпионатов зимнее трансферное окно закрылось, а потому клубы не могут рассчитывать на подписание новичков, если только речь не идет о заключении контрактов со свободными агентами. Таковые всегда востребованы на рынке, особенно, если обладают пристойными скиллами и сохраняют мотивацию проявить себя на поле.

Давайте выясним, кто по состоянию на текущий момент входит в семерку самых ценных футболистов планеты со статусом свободного агента. Для этого будем опираться на оценки рыночной стоимости от портала Transfermarkt…

7. Лоран КОСЕЛЬНИ – 3 млн евро

Гражданство: Франция

Возраст: 36 лет

Последний клуб: «Бордо»

Getty Images/Global Images Ukraine

Французский центрбек Лоран Косельни приобрел широкую известность благодаря многолетним выступлениям в составе лондонского «Арсенала». На Туманный Альбион этот футболист перебрался летом 2010 года за 12,5 миллионов евро, когда менеджером «канониров» еще был его легендарный соотечественник Арсен Венгер.

Долгое время Косельни был одним из ключевых футболистов «Арсенала», однако выиграть в составе этой команды сумел лишь шесть второстепенных трофеев – по три Кубка и Суперкубка Англии. В 2016 году уже в составе национальной сборной Франции стал вторым на чемпионате Европы, а вот на триумфальное для «трехцветных» мировое первенство 2018 года Лоран не смог поехать из-за проблем со здоровьем – у него как раз приключился разрыв ахиллова сухожилия.

Летом 2019 года руководство «Арсенала» предпочло продать Косельни в «Бордо» за 5 миллионов евро. В стане «жирондинцев» Лоран отыграл два с половиной года, прежде чем в начале нынешнего года его отстранили от работы с первой командой, а вскоре и досрочного расторгли контракт. Причины такого решения в прессе назывались различные – от снижения качества выступлений до претензий в чрезмерном употреблении вина. Как бы там ни было, но в свои 36 лет Косельни оказался в статусе свободного агента, и пока неизвестно, сможет ли он подыскать для себя достойный вариант продолжения карьеры, либо же вскоре решит попрощаться с профессиональным футболом.

6. ЭЛКЕСОН – 3 млн евро

Гражданство: Китай / Бразилия

Возраст: 32 года

Последний клуб: «Гуанчжоу»

Getty Images/Global Images Ukraine

Этнический бразилец Элкесон долгое время назывался специалистами одним из наиболее перспективных молодых форвардов этой страны, однако в его карьере так и не наступил момент, когда футболист перебрался бы в Европу. Вместо этого в январе 2013 года Элкесон уехал в Китай, где за него 6 миллионов евро согласился отдать экономический мощный на тот момент «Гуанчжоу Эвергранд» (после переименования, произошедшего в связи с реформами китайского футбола – просто «Гуанчжоу»).

С тех пор Элкесон выступал исключительно в Поднебесной. На его счету пять побед в китайской Суперлиге (четыре – с «Гуанчжоу Эвергранд» и одна – с «Шанхай СИПГ»), а также два выигрыша Лиги чемпионов АФК (оба – с «Гуанчжоу Эвергранд»). К бразильцу очень тепло относились болельщики, а в какой-то момент местные функционеры, окрыленные поставленной задачей сделать Китай обязательным участником розыгрыша финальной части ЧМ-2022, помогли Элкесону получить китайское гражданство и начать выступать за национальную сборную этой страны.

Увы для Элкесона и многих других, в последние годы в Китае начался серьезный кризис в футболе. Спонсоры перестали инвестировать колоссальные деньги в подписание легионеров и выплату им космических окладов, а государство начало поощрять вложения средств в развитие молодых местных футболистов, из-за чего многие серьезные игроки предпочли покинуть Поднебесную. Элкесон в начале нынешнего года получил статус свободного агента, так как у него истек договор с «Гуанчжоу». Вероятно, форвард рассчитывал получить интересное предложение из Европы, но так его и не дождался. Поэтому прямо сейчас вариантов у него не так и много – либо возвращаться в Бразилию, либо снова договариваться с каким-то клубом из Китая. Благо, чемпионаты не начались ни в той, ни в другой стране, а потому у Элкесона будет время привести себя в порядок с точки зрения физических кондиций.

5. Клеман ГРЕНЬЕ – 3 млн евро

Гражданство: Франция

Возраст: 31 год

Последний клуб: «Ренн»

Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший полузащитник национальной сборной Франции (5 матчей) и «Лиона» (154 матча, 18 забитых мячей и 28 результативных передач) Клеман Гренье получил статус свободного агента еще летом минувшего года, после истечения контракта с «Ренном». В стане бретонцев опытный футболист провел три сезона, но в последнем потерял статус ключевого игрока первой команды, из-за чего и получил вольную.

В свое время Гренье несколько лет был важной фигурой в «Лионе», однако это были уже отнюдь не лучшие времена для этой команды. Также Клеман немного поиграл за «Рому» и «Генгам», прежде чем в 2019 году оказаться в «Ренне».

В начале января Гренье отпраздновал свой 31-й день рождения, и пока завершать карьеру не планирует. Зимой в СМИ витали слухи об интересе к его персоне со стороны «Труа», «Меца», клубов из Испании и даже заокеанской МЛС, однако до какой-либо конкретики дело так и не дошло. Впрочем, француз не отчаивается и ждет, когда наконец на него выйдет интересный клуб с достойным предложением, ради которого можно будет прервать затянувшийся «творческий отпуск».

4. Исаак МБЕНЗА – 4 млн евро

Гражданство: Бельгия / ДР Конго

Возраст: 25 лет

Последний клуб: «Катар»

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот воспитанник бельгийско-французского футбола, выступающий преимущественно на позиции правого вингера, успел поиграть за множество различных команд. В Бельгии Мбенза отметился матчами и голами за «Стандард», во Франции – за «Валансьен», «Монпелье» и «Амьен», в Англии – за «Хаддерсфилд», откуда осенью минувшего года предпочел податься за «длинным долларом» в азиатский «Катар».

Впрочем, в Катаре и «Катаре» у Мбензы дела не заладились. В 10 матчах тамошнего элитного дивизиона Исаак не отличился голами, а потому в январе получил статус свободного агента. Представители бельгийца с конголезскими корнями активно пытались пристроить своего клиента в один из топовых европейских чемпионатов, но достойных вариантов не подвернулось.

В настоящий момент вокруг Мбензы активно увиваются представители «Вест Бромвича», которые пытаются договориться с форвардом о возвращении в тамошний Чемпионшип. Поговаривают, что инициатором приглашения Исаака является лично наставник «дроздов» Стив Брюс, которого привлекает антропометрия форварда (рост 188 сантиметров), а также его агрессивность в борьбе за мяч. Впрочем, пока стороны еще не договорились, и Мбенза легко может сделать выбор и в пользу другого клуба…

3. Марсело САРАЧЧИ – 4,5 млн евро

Гражданство: Уругвай

Возраст: 23 года

Последний клуб: «Лейпциг»

Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольную карьеру Марсело Сараччи, действующий на позиции левого фулбека, начинал в уругвайском «Данубио», откуда через пару лет перебрался в аргентинский «Ривер Плейт». Летом 2018 года немецкий «Лейпциг», где привычно делают ставку на молодых талантов, заплатил за перспективного «крайка» 12 миллионов евро, но в Бундеслиге Марсело проявить себя с лучшей стороны так и не удалось.

В начале 2020 года «Лейпциг» решил отдать Сараччи в аренду «Галатасараю», получив за нее 500 тысяч евро. В стамбульском гранде уругваец имел регулярную игровую практику, но в Турции не остался, вернувшись в «Лейпциг» летом 2021-го. Однако дальнейшее пребывание в немецкой команде пошло не по сценарию, который наверняка рисовал у себя в голове Сараччи, когда перебирался в Европу. Летом он пережил разрыв крестообразной связки колена, из-за чего пропустил более полугода…

В начале нынешнего года «Лейпциг» и Сараччи согласовали досрочное расторжение контракта, и уругваец получил статус свободного агента. Быстро трудоустроиться в другом клубе Марсело не смог. В частности, в Европе ни одного серьезного предложения за последние полтора месяца Сараччи не получил, а вот в Бразилии, поговаривают, виды на него имеет «Ботафого». Возможно, для уругвайца имеет смысл вернуться в Южную Америку, чтобы снова ощутить вкус большого футбола, заявить о себе, а затем получить второй шанс на Старом континенте.

2. Диего КОСТА – 5 млн евро

Гражданство: Испания / Бразилия

Возраст: 33 года

Последний клуб: «Атлетико Минейро»

Getty Images/Global Images Ukraine

Не так давно Диего Коста входил в когорту элитных форвардов европейского континента. Он блистал результативностью в «Атлетико» и «Челси», завоевывая с ними титулы в Испании и Англии, а также празднуя победы с «матрасниками» в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА. Однако начиная с сезона-2017/18 карьера Диего Косты неизменно пошла на спад: он существенно сдал в результативности, стал частым гостем лазарета и растерял в уверенности…

В начале минувшего года Диего Коста получил вольную из «Атлетико», после чего долгих восемь месяцев пребывал в поисках нового клуба. В итоге этнический бразилец, согласившийся получить испанский паспорт и играть за национальную сборную этой страны, подался на историческую родину, где его в свои ряды позвал «Атлетико Минейро». Опытный форвард в целом пришелся ко двору в стане «петушков», провел 15 матчей и забил 4 мяча в бразильской Серии А, выиграв чемпионский титул еще и там.

Однако 7 января стало известно, что «Атлетико Минейро» и Диего Коста досрочно разорвали контракт, по итогам чего футболист получил статус свободного агента. С тех пор вокруг 33-летнего форварда витает множество слухов. В Испании его сватают в клубы разного уровня – от «Хетафе» до «Барселоны», в Англии писали про интерес «Арсенала», в Италии – про возможное краткосрочное сотрудничество с «Аталантой». Однако пока Диего Коста все еще свободен, и, похоже, намерен выторговать наиболее выгодную сделку для себя – например, «Фенербахче» готов серьезно раскошелиться, чтобы заполучить некогда одного из самых грозных голеадоров континента…

1. Эдгар ИЕ – 7,5 млн евро

Гражданство: Португалия / Гвинея-Бисау

Возраст: 27 лет

Последний клуб: «Трабзонспор»

Getty Images/Global Images Ukraine

Этот португальский центральный защитник, успевший даже сыграть один матч за национальную сборную страны, является выпускником академии лиссабонского «Спортинга» и в юности даже побывал в структуре «Барселоны». Увы, сыграть за первую команду «блаугранас» шанса Иэ так и не предоставили, зато в дальнейшей карьере Эдгар сумел получить приглашения от клубов весьма пристойного уровня – португальского «Белененсеша», французских «Лилля» и «Нанта», нидерландского «Фейенорда» и турецкого «Трабзонспора».

В стане «бордово-голубых» Ие в минувшем сезоне стал твердым игроком основного состава, которым оставался и на старте текущего чемпионата, в котором «Трабзонспор» является безоговорочным лидером турецкой Суперлиги. Однако в конце декабря Ие получил тяжелую травму в матче против «Алтая», а впоследствии у него диагностировали разрыв передней крестообразной и внутренней боковой связок колена. По предварительному прогнозу медиков, Эдгар сможет вернуться на поле не раньше июля.

Контракт Ие с «Трабзонспором» был рассчитан до 31 мая, и турецкому клубу пришлось пойти на досрочное его расторжение из-за проблем с лицензированием. «Бордово-голубые» решили избавиться именно от Ие, так как тот оказался в лазарете, и не мог помогать команде на поле. В итоге стороны согласовали, что «Трабзонспор» выплатил Эдгару немедленно половину из причитавшихся центрбеку по контракту 750 тысяч евро, и футболист получил статус свободного агента. Говорить о перспективах дальнейшего трудоустройства Ие в нынешних реалиях не приходится, однако ближе к лету, когда он восстановиться от повреждения, интересных вариантов у него должно быть немало.